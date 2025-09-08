  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۱

اخبار بریکس؛ از تولید تراشه در هند تا دیدار روسای‌جمهور ایران و روسیه

اخبار بریکس؛ از تولید تراشه در هند تا دیدار روسای‌جمهور ایران و روسیه

پایگاه «تی‌وی بریکس» مهم‌ترین اخبار کشورهای عضو و مرتبط با این گروه در هفته گذشته را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، نخست‌وزیر لائوس اعلام کرد که دولت این کشور در حال بررسی فعال موضوع پیوستن به بریکس است.

در همین حال، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، حمایت کامل خود را از تسریع روند عضویت کامل مالزی در بریکس اعلام کرد. مالزی اوایل امسال به عنوان شریک این گروه معرفی شده بود.

اخبار بریکس؛ از تولید تراشه در هند تا دیدار روسای‌جمهور ایران و روسیه

مصطفی مدبولی، نخست‌وزیر مصر، نیز از شرکت‌های چینی خواست سرمایه‌گذاری‌های خود در این کشور را گسترش دهند. وی به‌ویژه بر حوزه خودروهای برقی، نمک‌زدایی آب و انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد.

اخبار بریکس؛ از تولید تراشه در هند تا دیدار روسای‌جمهور ایران و روسیه

هند نخستین تراشه تولید داخل خود را رونمایی کرد. آشوی نیوایشناو، وزیر فناوری اطلاعات هند، این تراشه را در جریان یک کنفرانس تخصصی به نارندرا مودی، نخست‌وزیر این کشور ارائه داد. هم‌زمان ساخت پنج کارخانه تولید نیمه‌رسانا نیز در حال اجراست.

اخبار بریکس؛ از تولید تراشه در هند تا دیدار روسای‌جمهور ایران و روسیه

دانشمندان مرکز پژوهشی فدرال سن‌پترزبورگ روسیه سامانه‌ای هوش مصنوعی برای شناسایی احساسات انسانی طراحی کرده‌اند که دقت آن به ۸۰ درصد می‌رسد.

اخبار بریکس؛ از تولید تراشه در هند تا دیدار روسای‌جمهور ایران و روسیه

رونالد لامولا، وزیر روابط بین‌الملل آفریقای جنوبی، پیش از برگزاری نشست سران گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ، دستاوردها و اولویت‌های سیاست خارجی این کشور را تشریح کرد.

اخبار بریکس؛ از تولید تراشه در هند تا دیدار روسای‌جمهور ایران و روسیه

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، دیدار و دو طرف بر تسریع اجرای پروژه‌های مشترک تأکید کردند

شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در دیدار با پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی، بر لزوم تقویت شراکت بلندمدت پکن و جاکارتا تأکید کرد.

اخبار بریکس؛ از تولید تراشه در هند تا دیدار روسای‌جمهور ایران و روسیه

تای آتسکه سلاسیه، رئیس‌جمهور اتیوپی، نیز از آمادگی کشورش برای میزبانی کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP32) در سال ۲۰۲۷ خبر داد.

اخبار بریکس؛ از تولید تراشه در هند تا دیدار روسای‌جمهور ایران و روسیه

عملکرد اقتصادی برزیل در سه‌ماهه دوم سال جاری، این کشور را در جایگاه ششمین اقتصاد در حال رشد میان کشورهای عضو گروه ۲۰ قرار داد. رشد تولید ناخالص داخلی برزیل در این مدت ۲.۲ درصد اعلام شد.

اخبار بریکس؛ از تولید تراشه در هند تا دیدار روسای‌جمهور ایران و روسیه

همچنین قرار است امسال برای نخستین بار مسابقات قهرمانی جهانی کیک‌بوکسینگ در ابوظبی برگزار شود؛ رویدادی که با حضور ورزشکارانی از ۱۵۰ کشور همراه خواهد بود.

اخبار بریکس؛ از تولید تراشه در هند تا دیدار روسای‌جمهور ایران و روسیه

کد خبر 6584039

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها