به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، نخست‌وزیر لائوس اعلام کرد که دولت این کشور در حال بررسی فعال موضوع پیوستن به بریکس است.

در همین حال، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، حمایت کامل خود را از تسریع روند عضویت کامل مالزی در بریکس اعلام کرد. مالزی اوایل امسال به عنوان شریک این گروه معرفی شده بود.

مصطفی مدبولی، نخست‌وزیر مصر، نیز از شرکت‌های چینی خواست سرمایه‌گذاری‌های خود در این کشور را گسترش دهند. وی به‌ویژه بر حوزه خودروهای برقی، نمک‌زدایی آب و انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد.

هند نخستین تراشه تولید داخل خود را رونمایی کرد. آشوی نیوایشناو، وزیر فناوری اطلاعات هند، این تراشه را در جریان یک کنفرانس تخصصی به نارندرا مودی، نخست‌وزیر این کشور ارائه داد. هم‌زمان ساخت پنج کارخانه تولید نیمه‌رسانا نیز در حال اجراست.

دانشمندان مرکز پژوهشی فدرال سن‌پترزبورگ روسیه سامانه‌ای هوش مصنوعی برای شناسایی احساسات انسانی طراحی کرده‌اند که دقت آن به ۸۰ درصد می‌رسد.

رونالد لامولا، وزیر روابط بین‌الملل آفریقای جنوبی، پیش از برگزاری نشست سران گروه ۲۰ در ژوهانسبورگ، دستاوردها و اولویت‌های سیاست خارجی این کشور را تشریح کرد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، دیدار و دو طرف بر تسریع اجرای پروژه‌های مشترک تأکید کردند

شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در دیدار با پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی، بر لزوم تقویت شراکت بلندمدت پکن و جاکارتا تأکید کرد.

تای آتسکه سلاسیه، رئیس‌جمهور اتیوپی، نیز از آمادگی کشورش برای میزبانی کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP32) در سال ۲۰۲۷ خبر داد.

عملکرد اقتصادی برزیل در سه‌ماهه دوم سال جاری، این کشور را در جایگاه ششمین اقتصاد در حال رشد میان کشورهای عضو گروه ۲۰ قرار داد. رشد تولید ناخالص داخلی برزیل در این مدت ۲.۲ درصد اعلام شد.

همچنین قرار است امسال برای نخستین بار مسابقات قهرمانی جهانی کیک‌بوکسینگ در ابوظبی برگزار شود؛ رویدادی که با حضور ورزشکارانی از ۱۵۰ کشور همراه خواهد بود.