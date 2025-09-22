اخبار بریکس؛ از همکاری تجاری برزیل و چین تا شبکه ادبی بریکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، پس از اجرای طرح آزمایشی لغو ویزا برای شهروندان روسیه، تقاضا برای سفر به چین بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. بخش عمده گردشگران روسی در جزیره «های‌نان» متمرکز شده‌اند.

همچنین داده‌های رسمی نشان می‌دهد که مشاغل مرتبط با صادرات چین در برزیل ۶۲ درصد افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، همکاری تجاری میان برزیل و چین به عنوان بزرگ‌ترین منبع اشتغال در فعالیت‌های وارداتی شناخته می‌شود.

در ایران، پژوهشگران دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران موفق به طراحی و تجاری‌سازی یک دستگاه خنک‌کننده‌ شخصی هوشمند شدند. این فناوری جدید با مصرف انرژی پایین، امکان سرمایش بهداشتی و قابل حمل را فراهم می‌کند.

وزارت امور دریایی و شیلات اندونزی نیز برنامه ایجاد ۱۷ منطقه ذخایر استراتژیک «کربن آبی» شامل جنگل‌های مانگرو، جلبک‌های دریایی و مرداب‌های جزر و مدی را آغاز کرده است. یکی از استان‌های این کشور همچنین قصد دارد جزایر بدون کربن ایجاد کند.

در حوزه ورزشی، میخائیل دگتیارف، وزیر ورزش روسیه و رئیس کمیته ملی المپیک این کشور، با نفیسا المهدی، معاون وزیر فرهنگ و ورزش اتیوپی دیدار کرد. در این دیدار بر توسعه برنامه‌های تبادل دانشجو و مربی میان دو کشور تأکید شد.

دیبجانی گوش، پژوهشگر اندیشکده دولتی «نیتی آیوگ» هند، نیز اعلام کرد که در سال‌های آینده قدرت ملی کشورها نه صرفاً بر پایه اندازه اقتصاد بلکه با رهبری فناورانه در حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی، نیمه‌رساناها و زیست‌فناوری تعیین خواهد شد.

همچنین در برزیل، در پی برگزاری دومین نشست «انجمن ارزش‌های سنتی بریکس»، بیانیه‌ای برای ایجاد «شبکه ادبی بریکس» صادر شد. در این ساختار نمایندگان روسیه و برزیل به عنوان هم‌رئیسان این انجمن انتخاب شدند.

در آفریقا نیز پروفسور پولنگ لنکابولا، رئیس دانشگاه آفریقای جنوبی، در یک نشست علمی بر نقش دگرگون‌ساز آموزش در توسعه نوآوری و پیشبرد همکاری‌های فناورانه و پایدار در این قاره تأکید کرد.