به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از براثا، عبداللطیف جمال رشید رئیس جمهور عراق با صدور پیامی درگذشت همسر آیت الله العظمی سید علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق را تسلیت گفت.

از دیگر شخصیت ها و مسئولانی که با صدور پیام های جداگانه فوت همسر ایشان را تسلیت گفتند می توان به محمد شیاع السودانی نخست وزیر، فائق زیدان رئیس شورای عالی قضا، نوری مالکی رئیس ائتلاف دولت قانون، محسن المندلاوی معاون اول رئیس پارلمان و همام الحمودی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اشاره کرد.

لازم به ذکر است که شب گذشته دفتر آیت الله سیستانی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بانو علویه بزرگوار، دختر آیت‌الله سید میرزا حسن، نوه آیت‌الله سید محمدحسن شیرازی (مجدد شیرازی) قدس سرهما، همسر مرجع عالیقدر آیت‌الله سید علی حسینی سیستانی (دام ظله) در نجف اشرف به جوار رحمت الهی شتافت.»