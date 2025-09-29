به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه، طی پیامی درگذشت همسر مرجع عالیقدر آیتالله سید علی حسینی سیستانی (دام ظلهالعالی) را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیتالله العظمی سید علی حسینی سیستانی (دام ظلهالعالی)
رحلت بانوی علویه، همسر مکرمه حضرت مستطابعالی که از اولاد و اَحفاد مرجعیت عالیقدر بودند را تسلیت عرض نموده و تسلای حضرتعالی و دیگر بازماندگان را آرزومندم و رحمت الهی برای آن مرحومهی مؤمنه و جلیله را از خداوند متعال مسالت مینمایم.
غلامحسین محسنی اژهای
