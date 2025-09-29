  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۶

پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت همسر آیت‌الله سیستانی

پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت همسر آیت‌الله سیستانی

رئیس قوه قضائیه طی پیامی درگذشت همسر آیت‌الله سیستانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، طی پیامی درگذشت همسر مرجع عالیقدر آیت‌الله سید علی حسینی سیستانی (دام ظله‌العالی) را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت‌الله العظمی سید علی حسینی سیستانی (دام ظله‌العالی)

رحلت بانوی علویه، همسر مکرمه حضرت مستطاب‌عالی که از اولاد و اَحفاد مرجعیت عالی‌قدر بودند را تسلیت عرض نموده و تسلای حضرتعالی و دیگر بازماندگان را آرزومندم و رحمت الهی برای آن مرحومه‌ی مؤمنه و جلیله را از خداوند متعال مسالت می‌نمایم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای

کد خبر 6605575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سیده ناظمه حسينی IN ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷
      0 0
      پاسخ
      تسليت می گویم

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها