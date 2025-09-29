به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ریاست اتحادیه اروپا امروز در بیانیه‌ای تایید کرد که به تبعیت از اقدام ضدایرانی سازمان ملل متحد که تحت فشار و نفوذ آمریکا و تروئیکای اروپایی صورت گرفت، تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را مجدداً برقرار کرده است.

اتحادیه اروپا در این بیانیه با تکرار ادعاها درباره عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵( برجام)، نوشت که این بلوک امروز تحریم‌ها علیه ایران را بازگردانده است.

در این بیانیه همچنین بروکسل بدون اشاره به خروج یک‌طرفه و غیرقانونی واشنگتن از برجام در سال ۲۰۱۵ و همچنین اقدام ضد ایرانی تروئیکای اروپایی هم‌راستا با کارزار «فشار حداکثری» آمریکا علیه تهران، مدعی شده که «باب مذاکرات دیپلماتیک همچنان باز است»!

اتحادیه اروپا اضافه کرد که این تحریم‌ها، «مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های این کشور و همچنین ممنوعیت مسافرتی برای برخی از مقامات ایرانی را شامل می‌شود.»

به ادعای بروکسل، اتحادیه اروپا همچنین خرید و حمل و نقل نفت خام ایران و فروش یا عرضه طلا و سایر تجهیزات دریایی را ممنوع کرده؛ همچنین گفته شده است که اتحادیه اروپا اقداماتی برای جلوگیری از ورود هواپیماهای باری ایرانی به فرودگاه‌های این بلوک و ممنوعیت نگهداری و تعمیر هواپیماها و کشتی‌های ایرانی حامل کالا یا مواد تحریم‌شده را بار دیگر اعمال می‌کند.

پس از اقدام خصمانه آلمان، فرانسه و انگلیس علیه ایران در آغاز روند ۳۰ روزه فعال‌سازی «مکانیسم ماشه»، سازمان ملل دیروز تحریم تسلیحاتی و سایر تحریم‌ها علیه ایران را به بهانه برنامه هسته‌ای این کشور بازگرداند. لندن، پاریس و برلین با ادعای بی‌اساس نقض توافق هسته‌ای از سوی تهران، روند بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را در شورای امنیت آغاز کرده بودند.