به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه کانادا، در ادامه ادعاهای بیاساس آمریکا و غربیها علیه ایران، اعلام کرد: ما در کنار «تروئیکا» و واشنگتن در اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل علیه ایران هستیم.
این وزارتخانه افزود: ما از همه اعضای سازمان ملل میخواهیم که به اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل علیه ایران پایبند باشند.
وزارت امور خارجه کانادا مدعی شد: ایران باید به مذاکرات با واشنگتن در مورد توافقی که تضمین میکند هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت، بازگردد.
انگلیس، آلمان و فرانسه موسوم به «تروئیکای اروپایی» با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به نقض توافق هستهای سال ۲۰۱۵( برجام) و طرح ادعاهای بیاساس و بدون اشاره به خروج یکطرفه آمریکا از این توافق در سال ۲۰۱۸ و همچنین نقضهای طرفهای اروپایی، روند ۳۰ روزه فعالسازی مکانیسم ماشه (اسنپبک) را آغاز کردند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تحت فشار آمریکا، روز جمعه پیشنویس قطعنامه روسیه و چین که با هدف تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ که در حمایت از توافق هستهای با ایران تصویب شده بود را با ۴ رای موافق، ۲ رای ممتنع و ۹ رای مخالف را رد کرد.
با رد این پیشنویس، تحریم های بینالمللی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی از روز یکشنبه سرگرفته شد.
