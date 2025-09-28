به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه کانادا، در ادامه ادعاهای بی‌اساس آمریکا و غربی‌ها علیه ایران، اعلام کرد: ما در کنار «تروئیکا» و واشنگتن در اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران هستیم.

این وزارتخانه افزود: ما از همه اعضای سازمان ملل می‌خواهیم که به اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران پایبند باشند.

وزارت امور خارجه کانادا مدعی شد: ایران باید به مذاکرات با واشنگتن در مورد توافقی که تضمین می‌کند هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت، بازگردد.

انگلیس، آلمان و فرانسه موسوم به «تروئیکای اروپایی» با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به نقض توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵( برجام) و طرح ادعاهای بی‌اساس و بدون اشاره به خروج یک‌طرفه آمریکا از این توافق در سال ۲۰۱۸ و همچنین نقض‌های طرف‌های اروپایی، روند ۳۰ روزه فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) را آغاز کردند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تحت فشار آمریکا، روز جمعه پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین که با هدف تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ که در حمایت از توافق هسته‌ای با ایران تصویب شده بود را با ۴ رای موافق، ۲ رای ممتنع و ۹ رای مخالف را رد کرد.

با رد این پیش‌نویس، تحریم های بین‌المللی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی از روز یکشنبه سرگرفته شد.