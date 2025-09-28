  1. بین الملل
۷ مهر ۱۴۰۴، ۲:۳۳

حمایت کانادا از اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران

وزارت امور خارجه کانادا ضمن اعلام حمایت از آمریکا و تروئیکای اروپایی در اعمال مجدد تحریم‌‎های سازمان ملل علیه ایران، خواستار همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه کانادا، در ادامه ادعاهای بی‌اساس آمریکا و غربی‌ها علیه ایران، اعلام کرد: ما در کنار «تروئیکا» و واشنگتن در اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران هستیم.

این وزارتخانه افزود: ما از همه اعضای سازمان ملل می‌خواهیم که به اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران پایبند باشند.

وزارت امور خارجه کانادا مدعی شد: ایران باید به مذاکرات با واشنگتن در مورد توافقی که تضمین می‌کند هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت، بازگردد.

انگلیس، آلمان و فرانسه موسوم به «تروئیکای اروپایی» با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به نقض توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵( برجام) و طرح ادعاهای بی‌اساس و بدون اشاره به خروج یک‌طرفه آمریکا از این توافق در سال ۲۰۱۸ و همچنین نقض‌های طرف‌های اروپایی، روند ۳۰ روزه فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) را آغاز کردند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تحت فشار آمریکا، روز جمعه پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین که با هدف تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ که در حمایت از توافق هسته‌ای با ایران تصویب شده بود را با ۴ رای موافق، ۲ رای ممتنع و ۹ رای مخالف را رد کرد.

با رد این پیش‌نویس، تحریم های بین‌المللی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی از روز یکشنبه سرگرفته شد.

