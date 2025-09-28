  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۷

آلمان: آماده مذاکره با ایران برای توافق جدید هستیم

آلمان: آماده مذاکره با ایران برای توافق جدید هستیم

وزارت امور خارجه آلمان با تکرار ادعاهای بی‌اساس درباره ایران، اعلام کرد که آماده مذاکره با تهران برای توافق جدید است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه آلمان مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود ذیل توافق هسته‌ای عمل نکرده است و چاره‌ای جز اعمال تحریم علیه این کشور وجود نداشت.

وزارت امور خارجه آلمان با بیان اینکه ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد، اعلام کرد: آماده مذاکره با ایران برای دستیابی به توافق جدید هستیم.

انگلیس، آلمان و فرانسه موسوم به «تروئیکای اروپایی» با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به نقض توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵( برجام) و طرح ادعاهای بی‌اساس و بدون اشاره به خروج یک‌طرفه آمریکا از این توافق در سال ۲۰۱۸ و همچنین نقض‌های طرف‌های اروپایی، روند ۳۰ روزه فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) را آغاز کردند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تحت فشار آمریکا، روز جمعه پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین که با هدف تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ که در حمایت از توافق هسته‌ای با ایران تصویب شده بود را با ۴ رای موافق، ۲ رای ممتنع و ۹ رای مخالف را رد کرد.

با رد این پیش‌نویس، تحریم های بین‌المللی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی از امروز یکشنبه سرگرفته شد.

کد خبر 6605204

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها