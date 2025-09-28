آلمان: آماده مذاکره با ایران برای توافق جدید هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه آلمان مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود ذیل توافق هسته‌ای عمل نکرده است و چاره‌ای جز اعمال تحریم علیه این کشور وجود نداشت.

وزارت امور خارجه آلمان با بیان اینکه ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد، اعلام کرد: آماده مذاکره با ایران برای دستیابی به توافق جدید هستیم.

انگلیس، آلمان و فرانسه موسوم به «تروئیکای اروپایی» با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به نقض توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵( برجام) و طرح ادعاهای بی‌اساس و بدون اشاره به خروج یک‌طرفه آمریکا از این توافق در سال ۲۰۱۸ و همچنین نقض‌های طرف‌های اروپایی، روند ۳۰ روزه فعال‌سازی مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) را آغاز کردند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تحت فشار آمریکا، روز جمعه پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین که با هدف تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ که در حمایت از توافق هسته‌ای با ایران تصویب شده بود را با ۴ رای موافق، ۲ رای ممتنع و ۹ رای مخالف را رد کرد.

با رد این پیش‌نویس، تحریم های بین‌المللی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی از امروز یکشنبه سرگرفته شد.