به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه با تاکید بر اینکه اقدام تروئیکای اروپایی در بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران، غیرقانونی بود، گفت که این تصمیم بحران بر سر برنامه هستهای ایران را عمیقتر کرد.
به گفته زاخارووا، بازاعمال تحریمها علیه ایران نتیجه اعمال نفوذ و فریبکاری انگلیس، فرانسه و آلمان صورت گرفت و «متعاقبا، پیامدهای آن نیز به لحاظ قانونی کان لم یکن است و نمیتواند بر سایر کشورها، هیچگونه الزام قانونی تحمیل کند.»
پس از کلید خوردن روند ۳۰ روزه فعالسازی مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی ایران با اتهامزنی و ادعاهای بیاساس تروئیکای اروپایی، سازمان ملل متحد ۲۷ سپتامبر تمام تحریمها علیه تهران درباره برنامه هستهای ایران را مجدداً اعمال کرد.
جمهوری اسلامی ایران همواره اتهامات و ادعاهای بیاساس غرب درباره تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هستهای را قویاً رد کرده است.
روسیه که با ایران روابط نزدیکی دارد، از حق تهران برای بهرهمندی از انرژی هستهای صلحآمیز دفاع و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هستهای ایران و بمباران آنها در ماه ژوئن را محکوم کرده است.
نظر شما