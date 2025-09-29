ایران مقصد بسیاری از بیماران قلبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید ملکی، اظهار داشت: روز جهانی قلب با هدف توقف بزرگترین بلای قرن یعنی بیماریهای قلبی عروقی از سوی فدراسیون جهانی قلب پایهگذاری شده و امروز به عنوان یک رویداد مهم جهانی شناخته میشود.
عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی افزود: در ایران همانند بسیاری از جوامع صنعتی، شیوع بیماریهای قلبی روز به روز در حال افزایش است. این افزایش بهویژه در مورد بیماریهای ناشی از تنگی عروق کرونر مشهود است که ارتباط مستقیمی با نحوه زندگی مردم، تغذیه نامناسب، کمتحرکی، مصرف سیگار و الکل، و همچنین عدم کنترل فشار خون، دیابت و چاقی دارد.
این متخصص قلب و عروق ادامه داد: بیماریهای دریچهای قلب نیز سهم مهمی از مشکلات قلبی را شامل میشوند. هرچند بیماریهای ناشی از روماتیسم مفصلی تا حد زیادی در ایران کنترل شده، اما افزایش طول عمر و ورود افراد به سنین بالا باعث رشد آمار این بیماریها شده است. علاوه بر آن، بیماریهای عضله قلب ناشی از عوامل ژنتیکی یا ویروسی و نیز بیماریهای مادرزادی قلب همچنان قابل توجهاند.
به گفته ملکی، پیشرفتهای چشمگیری در ایران در حوزه تشخیص و درمان بیماریهای قلبی حاصل شده است: امروزه هیچ روش تشخیصی پیشرفتهای مانند اکو، سیتی آنژیو و آنژیوگرافی وجود ندارد که در کشور به کار گرفته نشود. در بخش درمان نیز طی دو دهه اخیر جراحیهای قلبی در ایران به سطحی رسیدهاند که با استانداردهای جهانی برابری میکنند و هیچ بیماری نیست که امکان درمان آن در دنیا وجود داشته باشد ولی در ایران انجام نشود.
وی خاطرنشان کرد: این پیشرفتها شامل جراحیهای پیچیده قلب، درمان بیماریهای مادرزادی و جراحی آنوریسمهای قلبی است. همچنین روشهای کمتر تهاجمی و مداخلات درمانی بدون نیاز به باز کردن قفسه سینه بهطور گسترده در کشور انجام میشود. استفاده از استنتها و تعویض دریچههای قلبی نظیر آئورت، میترال و ریوی به روش غیرجراحی، تحولی بزرگ در درمان بیماران ایجاد کرده است.
ملکی با اشاره به توانمندی پزشکان ایرانی در انجام روشهای ترکیبی درمان گفت: در کشور ما امکان آن وجود دارد که بیماری با تنگی عروق و همزمان تنگی دریچه آئورت در یک جلسه تحت درمان قرار گیرد. این توانایی باعث شده ایران مقصد بسیاری از بیماران از کشورهای همسایه و همچنین محل آموزش پزشکان خارجی در حوزه قلب باشد.
وی در پایان با تأکید بر پیام روز جهانی قلب در سال ۲۰۲۵ که جمله «مراقب ضربان قلبمون باشیم» است، اظهار داشت: قلب سالم، بدن سالم و روح سالم را به همراه خواهد داشت و جامعهای شکوفا خواهد ساخت. بنابراین همه ما وظیفه داریم با تغییر سبک زندگی، تغذیه سالم، پرهیز از عادات غلط و توجه به سلامت محیط و هوای پاک، مراقب ضربان قلب خود باشیم.
