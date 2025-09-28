به گزارش خبرنگار مهر، لیلا ارجمند ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ۱۰ عامل تأثیرگذار در ابتلا به این بیماری‌ها از جمله فشار خون بالا، چربی خون، قند خون، چاقی، بی‌تحرکی، سوابق خانوادگی، ژنتیک و دودِ دستِ دوم (دخانیات) گفت: هرچند مهم‌ترین عامل ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروق رژیم غذایی ناسالم است، اما کنترل آلودگی هوا و اصلاح سبک زندگی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش ابتلا به این بیماری‌ها داشته باشد.

کارشناس بیماری‌های غیر واگیر مرکز بهداشت شهرستان بوشهر درباره نقش تغذیه سالم در سلامت قلب گفت: در جامعه امروز گرایش و ذائقه مردم به سمت غذاهایی است که سلامت جسم را به خطر می‌اندازد و عرضه غذاهای ناسالم نیز در جامعه روبه گسترش است لذا مردم برای داشتن تغذیه سالم باید در سبک زندگی خود تجدیدنظر کنند.

ارجمند با تأکید بر اینکه هر فرد مسئول سلامت خود است، افزود: هر فردی برای تأمین سلامت خود باید سه عدد فشار خون، قند خون و وزن خود را همیشه بداند، همچنین با شناخت عوامل خطر ده‌گانه و کاهش و کنترل بیماری‌های قلبی و عروقی به رعایت اصول توصیه شده در سبک زندگی خود توجه کند.

این کارشناس ادامه داد: در سطح شهرستان ۱۹ مرکز خدمات جامع سلامت فعال وجود دارد که یکی از خدمات آن‌ها خطرسنجی بیماری‌های قلبی عروقی است که به‌صورت رایگان به افراد بالای ۳۰ سال ارائه می‌شود.

وی افزود: در این خطرسنجی وضعیت افراد از جمله وزن، تغذیه، فشار خون، قند و چربی مورد بررسی، عوامل خطرزا ارزیابی و بر اساس آن وضعیت بیماری قلبی فرد اعلام می‌شود.

این کارشناس مسئول به افراد بالای ۳۰ سال توصیه کرد: برای خطرسنجی قلبی و عروقی، سالانه یک بار به واحدهای مراقبتی مراجعه و وضعیت قلب خود را ارزیابی نمایند.

وی تصریح کرد: انجام ورزش بخصوص ایروبیک، فعالیت بدنی به تدریج تا سطح متوسط (مانند پیاده روی سریع) حداقل پنج روز در هفته روزانه ۳۰ دقیقه برای کنترل و پیشگیری از بیماری‌های قلب و عروق بسیار مهم و مؤثر است.

ارجمند تأکید کرد: فست فودها به خاطر نوع ترکیب آن‌ها به‌ویژه چربی، نان سفید و تری گلیسیرید بالا باعث افزایش بیماری می‌شود و بهتر است مصرف نشود.

کارشناس بیماری‌های غیر واگیر مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت: خدمات خطرسنجی بیماری‌های قلبی عروقی در تمام واحدهای مرکز بهداشت شهرستان به‌صورت رایگان انجام می‌شود و اگر فرد به این بیماری مبتلا باشد تحت مراقبت قرار می‌گیرد.