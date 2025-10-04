سبک زندگی ناسالم مهم ترین دلیل افزایش نارسایی قلبی

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک شریف کاشانی افزود: در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی به دلیل ضعف عضله قلب، پمپاژ خون به درستی انجام نشده و فرد دچار علائمی مانند نفس تنگی می شود.

وی اظهار داشت: نارسایی قلبی هم می تواند ناشی از بیماری هایی با منشا قلبی مانند تنگی عروق قلب باشد و هم منشا غیر قلبی مانند ابتلا به فشارخون و دیابت داشته باشد.

شریف کاشانی گفت: طی سال های اخیر گرایش به سبک زندگی ناسالم مانند رژیم غذایی ناسالم، کم تحرکی، استفاده از سیگار و قلیان و استرس سبب افزایش فشار خون در افراد و در نتیجه آسیب به بافت قلب و در نهایت نارسایی قلبی شده است.

از آسیب به ساختار قلب تا پیوند

رئیس نهمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران ادامه داد: در مرحله اول کسانی که تازه به فشار خون مبتلا شده اند، تنها مستعد ابتلا به نارسایی قلب هستند، چون هنوز ساختار قلب آنان آسیب ندیده و این افراد با کنترل فشار خون می توانند از بروز نارسایی قلبی جلوگیری کنند.

وی با اشاره به اینکه در صورت کنترل نکردن بیمارهای زمینه ای چون فشار خون و دیابت، ساختار قلب آسیب می بیند،گفت: در مراحل اولیه هر چند بیماری در این افراد هنوز علامت دار نشده است، اما سیستم قلب و عروق شروع به آسیب دیدن می کند.

شریف کاشانی ادامه داد: در مرحله سوم به دلیل علامت دار شدن بیماری، فرد به اختلالاتی همچون تنگی نفس، ورم دست و پا- بیشتر در پاها- و خستگی زودهنگام مبتلا می شود که برای درمان، ناگزیر به بستری بیمار و استفاده از روش های تهاجمی همچون گذاشتن باتری، استفاده از دستگاه کمک قلب و در نهایت پیوند قلب خواهیم بود.

سبک زندگی سالم کلید داشتن قلبی سالم

وی با تاکید بر اینکه همیشه پیشگیری بهتر از درمان است، اظهار داشت: کنترل قند و چربی خون، دوری از مصرف سیگار و قلیان و سبک زندگی سالم کلید داشتن قلبی سالم است. از سوی دیگر از آنجا که عملکرد قلب برای حیات بسیار ضروری است، شناسایی علائم، روش های صحیح تشخیصی و تشخیص های افتراقی نارسایی قلبی به متخصصان قلب و عروق برای شناخت دقیق و سریع این بیماری کمک خواهد کرد که برپایی نهمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران، اقدامی در همین راستا است.

نهمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران

رئیس نهمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران ادامه داد: با توجه به شیوع بیماری های قلبی عروقی در کشور و اینکه روش های پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی یکی از اهداف مهم در سلامت جامعه به شمار می رود، مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با هدف ارتقای جدیدترین دستاوردهای رشته نارسایی قلب و عروق، نهمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران را ۱۲ تا ۱۴ آذر ۱۴۰۴ در محل همین دانشگاه برگزار خواهد کرد.

حمایت انجمن نارسایی قلب اروپا

شریف کاشانی گفت: در نهمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران علاوه بر دانشگاه های معتبر کشور و انجمن های علمی مرتبط از حضور و حمایت علمی دانشگاه های خارج از کشور و انجمن های بین المللی مربوط به نارسایی قلب نیز بهره خواهیم برد.

وی با اشاره به اینکه این کنگره مورد تایید علمی انجمن نارسایی قلب اروپا یا World Heart Failure Society (WHFS) است، خاطر نشان ساخت: در این کنگره دانشمندان برجسته جهانی به صورت آنلاین حضور خواهند داشت که این امر نشان دهنده اهمیت این کنگره در مجامع جهانی است و امید می رود، اقدامات آموزشی- پژوهشی مشترک به دست آید.

شریف کاشانی یادآور شد: در این کنگره درمان های جدید در حوزه نارسایی قلب، روش های جدید تشخیصی و دستاوردهای جدید جهانی در این حوزه ارایه خواهد شد.