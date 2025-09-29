به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین باغبانها پیش از ظهر دوشنبه در نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با مدیران فرهنگی استان قزوین، با اشاره به آمارهای اجتماعی استان گفت: قزوین در رتبه هفدهم طلاق، بیست و دوم ازدواج، بیست و چهارم ولادت و سی‌ام در تعداد سینماها قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب فرهنگی و اجتماعی استان است.

وی با بیان اینکه جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در شش مأموریت اصلی فعالیت می‌کند، افزود: شناخت صحنه، ظرفیت‌یابی و ظرفیت‌سازی فرهنگی، گفتمان‌سازی، ایجاد ارتباط میان مردم و حاکمیت به عنوان حلقه میانی، روایت فتوحات فرهنگی و تجربه‌نگاری از جمله مأموریت‌های این جبهه هستند.

باغبانها با تأکید بر توجه ویژه به دو مخاطب اصلی یعنی بانوان و نوجوانان، اظهار کرد: نگرانی ما از فاصله گرفتن نهادهای فرهنگی از ماهیت انقلابی و مردمی‌شان جدی است.

این فعال فرهنگی عنوان کرد: از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم نظارت قانونی خود را برای چابک‌سازی، به‌روزرسانی و میدان‌محور شدن سازمان‌های فرهنگی تقویت کند.

وی با اشاره به فراموش شدن موفقیت‌هایی مانند شبکه دستیاران مردمی‌سازی دولت، گفت: مردمی‌سازی دولت و حکمرانی نیازمند پشتوانه قانونی است. ما نیازمند تدوین سازوکاری برای حمایت از نوآوری‌ها و ورود هوش مصنوعی به فضای فرهنگی هستیم؛ موضوعی که تاکنون پرونده‌ای برای آن باز نشده است.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به قانون حمایت از خانواده اشاره کرد و پیشنهاد داد: این قانون به دلیل تمرکز بر بخش سلبی آن، از جمله جریمه‌ها، تذکرات و ابزارهای نظارتی مانند دوربین‌ها، دچار عقب‌ماندگی شده است. پیشنهاد ما این است که قانون به سه بخش زیرساختی، ایجابی و سلبی تقسیم شود. بخش سلبی می‌تواند فعلاً کنار گذاشته شود، اما اجرای بخش‌های زیرساختی و ایجابی باید در دستور کار قرار گیرد.