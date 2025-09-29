بیانیه انجمن علوم آزمایشگاهی در جریان فوت یک هموطن

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه این انجمن آمده است: با نهایت تأسف از وقوع حادثه تلخ اخیر که منجر به جانباختن یکی از هموطنان در جریان مداخله غیرمجاز در حوزه جراحی زیبایی گردید، انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران ضمن ابراز همدردی صمیمانه با خانواده آن مرحومه، بر ضرورت پاسداشت حرمت جان انسانها و رعایت اصول علمی، قانونی و اخلاقی در تمامی حوزههای سلامت تأکید مینماید.
۱. در پی انتشار برخی اخبار اولیه، نسبتهایی به رشته علوم آزمایشگاهی داده شد که موجب نگرانی در افکار عمومی گردید. بنا بر مدارک و مستندات موجود در پرونده قضایی تشکیلشده، هویت علمی و مدرک تحصیلی فرد متهم مورد بررسی قرار گرفته و روشن شده است که ایشان هیچگونه ارتباطی با رشته علوم آزمایشگاهی و اعضای این انجمن نداشته است.
۲. مطابق قوانین و مقررات وزارت بهداشت، حوزه فعالیت رشته علوم آزمایشگاهی صرفاً در زمینه خدمات تشخیصی، پژوهشی و آموزشی تعریف شده و هیچگونه صلاحیت حرفهای یا قانونی برای اقدامات درمانی، جراحی یا اعمال زیبایی در این رشته وجود ندارد.
۳. هرگونه اقدام مغایر با این حدود، صرفاً رفتار شخصی محسوب شده و قابل انتساب به جامعه علمی و صنفی علوم آزمایشگاهی نمیباشد. بدیهی است رسیدگی به ماهیت اتهام و تصمیمگیری درباره آن، منحصراً در صلاحیت مراجع قضایی است.
۴. این انجمن انتظار دارد قوه قضاییه در فرصت مقتضی، با رعایت موازین قانونی و در صورت صلاحدید، اطلاعرسانی شفاف درباره نتایج پرونده را به منظور تنویر افکار عمومی و آرامش خانواده محترم مجنیعلیه در دستور کار قرار دهد.
۵. انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران بر ضرورت ارتقای آگاهی عمومی و مراجعه هموطنان به متخصصان واجد پروانه معتبر و دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تأکید کرده و آمادگی کامل خود را برای همکاری با دستگاههای نظارتی در شناسایی و معرفی افراد سودجو و مراکز غیرمجاز اعلام میدارد.
امید است با همافزایی نهادهای علمی، قضایی و اجرایی کشور، شاهد پیشگیری از بروز چنین حوادث تلخ و صیانت از سلامت و امنیت شهروندان عزیز باشیم.
