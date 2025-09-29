علیجانی: اجلاس سراسری نماز فرصتی طلایی برای ترویج این فرهنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر علیجانی بعد از ظهر دوشنبه در نشست کمیته اطلاع‌رسانی اجلاس سراسری نماز در استان گیلان برگزار شد، اظهار کرد: میزبانی سی‌ودومین اجلاس سراسری نماز که امسال در گیلان برگزار می‌شود، فرصت مغتنمی برای تبیین و گسترش معارف بلند نماز در میان جامعه به‌ویژه نسل جوان و نوجوان است.

وی با اشاره به زمان برگزاری این اجلاس افزود: این رویداد ملی در روز ۱۷ مهرماه با حضور بیش از ۵۰۰ مهمان کشوری و استانی در شهر رشت برگزار خواهد شد.

علیجانی درباره آمادگی‌ها گفت: مقدمات برگزاری اجلاس از مدت‌ها پیش آغاز شده و تمهیدات لازم در حوزه اطلاع‌رسانی محیطی و رسانه‌ای اندیشیده شده است. فراخوان‌ها، پوسترها و تیزرهای تبلیغاتی تولید شده و به زودی در سطح شهر، فضاهای عمومی و رسانه‌ها منتشر خواهد شد.

وی همچنین درباره ساختار اجرایی اجلاس بیان کرد: شش کمیته تخصصی مسئولیت بخشی از امور را بر عهده دارند که کمیته اطلاع‌رسانی وظیفه تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی، برگزاری مصاحبه‌های تخصصی، حضور در برنامه‌های صدا و سیما، نشست خبری و اعزام کارشناسان مذهبی به مدارس را به عهده دارد.

علیجانی به اهمیت تبلیغات محیطی در جلب مشارکت مردمی اشاره کرد و افزود: استفاده هدفمند از بنرها، تابلوهای تبلیغاتی، رسانه‌های جمعی، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از اولویت‌های ماست تا آگاهی عمومی نسبت به جایگاه نماز ارتقا یابد.

وی از محورهای محتوایی این کمیته گفت و تاکید کرد: موضوعاتی چون نقش بانوان در ترویج فرهنگ نماز، پیوند نماز با هویت تاریخی و انقلابی گیلان و نهضت جنگل، و همچنین بهره‌گیری از هنرهای نمایشی و فیلم کوتاه برای انتقال پیام نماز، از برنامه‌های ماست.

رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی اجلاس با دعوت از اصحاب رسانه، هنرمندان و فعالان فرهنگی، این رویداد را فرصتی برای هم‌افزایی فکری و فرهنگی دانست و ابراز امیدواری کرد: با همکاری تمامی دستگاه‌ها، شاهد برگزاری باشکوه و اثربخش اجلاس در شان مردم استان گیلان باشیم.

در پایان نشست، اعضای کمیته اطلاع‌رسانی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره شیوه‌های بهینه اطلاع‌رسانی و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها برای تعمیق فرهنگ نماز مطرح کردند و بر اهمیت هم‌افزایی و خلاقیت در ارائه محتوا تأکید کردند.