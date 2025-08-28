به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو پیش از ظهر پنجشنبه در ششمین اجلاسیه سراسری نماز در مجموعه کلاهدور مهدیشهر، نقش نماز به‌عنوان اساس کار در زندگی هر انسان را بسیار مهم تلقی کرد و ابراز داشت: بهترین سن برای نهادینه شدن فرهنگ نماز در بین انسان‌ها سنین دانش آموزی است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش در زمینه ترویج فرهنگ نماز نقش محوری دارد، افزود: همان‌طور که در سایر کشورها دانش‌آموزان هر صبح به پرچم خود احترام می‌گذارند، دلبستگی و وابستگی دانش‌آموزان ما نیز باید به آرمان‌ها، شعائر دینی و ملی‌شان تقویت شود.

نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تقویت دلبستگی دانش آموزان به شعائر دینی ضرورت دارد، گفت: اقدام در این راستا نیاز به توجه ویژه آموزش و پرورش دارد که البته در این زمینه اقدامات خوبی در سراسر کشور صورت گرفته که نمونه آن اقامه نماز جماعت در ۶۵ هزار مدرسه کشور است.

گلرو همچنین نقش معلمان را در شکل گیری شخصیت فردی و اجتماعی آینده سازان ایران اسلامی مهم قلمداد کرد و گفت: برای اینکه معلم بتواند بر روی دانش آموز تأثیر بگذارد ابتدا باید با فراغ بال فعالیت کند.

وی خواستار توجه به وضعیت معیشتی معلمان در سراسر کشورمان شد و افزود: کاهش و رفع بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی امروز به دست معلمان رقم می‌خورد و لذا وزارت آموزش و پرورش نگاه جدی به معلمان داشته باشد.