ترویج نماز در مدارس و عشق به پرچم کشور اولویت نظام تعلیم و تربیت است

به گزارش خبرگزاری مهر؛ علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در ششمین اجلاسیه سراسری نماز دانش‌آموزی با بیان این‌که توسعه فرهنگ نماز یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه است، بر ترویج فرهنگ اقامه نماز، انس با قرآن و عشق به نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و آن را اولویت اصلی برشمرد.

کاظمی با قدردانی از معلمان و مجریان برنامه، خطاب به دانش‌آموزان مدرسه نمادین ایران، گفت: امروز کلاس نماز شما در مدرسه ایران میزبان مهمانان زیادی است که آمده‌اند تا شاهد حضور پرنشاط شما باشند.

وی با اشاره به هفته دولت و سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر، افزود: این‌هفته به نام دو شهید معلم و نمونه نامگذاری شده و همچنین در ماه‌های گذشته شاهد شهادت دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان ارشد کشورمان بودیم و دانش‌آموزان بی‌دفاع غزه نیز توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، ما به این شهدا افتخار می‌کنیم و در مقابل دشمنان ایستاده خواهیم ماند.

وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از عوامل اجرایی اجلاسیه به‌ویژه آموزش و پرورش استان سمنان به‌عنوان میزبان این‌دوره، گفت: شما امروز به نمایندگی از تمامی مدارس ایران در اینجا حضور دارید و از صبر و حوصله شما سپاسگزارم.

کاظمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به صحبت‌های شهید رجایی پیرامون نماز مبنی بر این‌که "به نماز نگویید کار دارم، به کار بگویید نماز دارم"گفت: این نگاه نشان‌دهنده اهمیت نماز در زندگی است و خداوند متعال نیز فلسفه خلقت و بعثت پیامبران را بر محور نماز قرار داده و نماز نه‌تنها یک نیاز فطری است؛ بلکه زمینه‌ساز دستیابی انسان به تمامی کمالات است.

وی با اشاره به آثار معنوی و مادی نماز، خاطرنشان کرد: نخستین اثر ملموس نماز، آرامش درونی است که در وجود انسان ایجاد می‌شود و هم‌چنین خداوند در قرآن راه‌های میان‌بری برای موفقیت نشان داده که یکی از آن‌ها انس با قرآن و اقامه نماز است.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با قدردانی از حمایت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان استانی، گفت: ترویج فرهنگ اقامه نماز، انس با قرآن و عشق به نظام جمهوری اسلامی ایران و پرچم کشورمان را در اولویت قرار می‌دهیم.

وی با تأکید بر توسعه عدالت آموزشی، گفت: مطمئن باشید که دانش‌آموزان تنها نیستند و همه ما کنار شما هستیم تا امکانات آموزشی لازم را فراهم سازیم.