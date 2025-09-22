آغاز اجلاسیه ای از جنس نور؛ یاد ۳ هزار لاله عاشق گرامی داشته شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مصلای امیر المومنین (ع) سمنان روزها است که میزبان رفت و آمد گروه‌های مختلف مردم، مسئولان، بسیجیان و گروه‌های جهادی و فرهنگی، هنرمندان و پیشکسوتان عرصه ایثار و مقاومت است همه در این سرای در می آیند تا مقدمات بزرگترین رویداد فرهنگی سال ۱۴۰۴ را در استان سمنان، مهد سه هزار شهید، فراهم سازند.

این روزها مصلای سمنان، مملو از جمعیت است. فضایی که هر دقیقه پر و خالی می‌شود تا جایگاهی در خور شان یاد و نام سه هزار شهید این استان فراهم شود تا امشب، یعنی دوشنبه شب، مردم بیایند و در مراسم افتتاحیه اجلاسیه بزرگ سرداران و سه هزار شهید استان حضور یابند.

حضور پرشور مردم

امشب اینجا ماحصل ماه‌ها تلاش و خدمت رسانی به شهدا، مشخص می‌شود. امشب اینجا بعد از طنین الله اکبر مکبر و اقامه نماز جماعت، کم کم مردم از گوشه و کنار سمنان و حتی دیگر شهرستان‌های استان سمنان از میامی تا گرمسار و آرادان می آیند، جمع می‌شوند تا از شهدا بگویند امشب آسمان سمنان نورانی است.

بهانه این جمع اما اجلاسیه بزرگ سرداران و سه هزار شهید استان سمنان است اجلاسیه ای که برای دومین بار بعد از تجربه اول، نزدیک به ده سال قبل در شاهرود، این بار در مرکز استان سمنان و به صورت وسیع و گسترده‌ای برگزار خواهد شد و هفت شب به طول می‌انجامد.

امشب، نخستین شب اجلاسیه نوبت به ۴۵۸ شهید شهرستان سمنان است که یاد و خاطرشان گرامی داشته شود آن هم در مراسم افتتاحیه بزرگترین رویداد فرهنگی سال که با تلاوت قرآن کریم، شعرخوانی، سرود و موسیقی و در نهایت سخنرانی حجت الاسلام مسعود عالی، کارشناس مسائل فرهنگی، همراه می‌شود.

گرامی داشت یاد شهدا

حجت الاسلام مسعود عالی بعد از اجرای برنامه توسط مجریان کشوری و همچنین اجرای برنامه توسط محمد رسولی و حسین حقیقی سخنرانی می‌کند، بعد از خواندن از ایثار، شهادت، از ستارگانی که یک شبه راهی آسمان شدند و از آنانی که از جنس نور بودند و امشب آسمان سمنان را منور ساختند.

حجت الاسلام عالی، کارشناس مسائل فرهنگی اما صحبت‌های خود را با خوش آمد گویی به خانواده معزز شهدای استان سمنان شروع کرد و گفت: مردم استان سمنان سه هزار شهید را زمانی تقدیم کشور و انقلاب کردند که نیمی از جمعیت امروز را هم نداشتند و این یعنی همه خانواده‌های این استان به نوعی به یک شهید متصل هستند و این امر میزان در صحنه بودن مردم این استان را در تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد.

عالی با بیان اینکه شهدا در واقع با معامله عاشقانه ای که با خدا کردند می‌توانند شفیع ما باشند و لذا ذکر یاد شهدا می‌تواند ما را به خداوند نزدیک سازد، ابراز کرد: با نزدیکی به خداوند است که هیچ دری به روی انسان بسته نمی‌ماند و این عظمت شهدای ما است و همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرمایند، گرامی داشتن یاد و خاطر شهدا، کمتر از شهادت نیست و این نشان از اهمیت این نوع محافل معنوی دارد.

وی با بیان اینکه اجلاسیه های شهدا آن هم در این سطح عالی در واقع تداوم راه شهدا است، افزود: ادامه دادن راه شهدا بر همه ما لازم و واجب است و این دست محافل می‌تواند این مسیر را بر ما هموار کند و مردم سمنان با حضور گسترده شأن نشان دادند که قدردان شهدا هستند لیکن باید از دست اندرکاران اجلاسیه سه هزار شهید استان سمنان قدردانی کرد زیرا کار ارزشمندی صورت دادند.

اجلاسیه ها و تداوم راه شهدا

سردار حسین معروفی معاون هماهنگ کننده بسیج مستضعفین کشورمان نیز مهمان این برنامه است بهتر بگوییم خودش میزبان است زیرا بسیج و بسیج سازندگی و مجموعه سپاه برای این برنامه زیبا و معنوی در ماه‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ای کردند و قرار است در هفت شب پیش رو، اجرای موسیقی، نمایش زنده، نورافشانی و بازسازی صحنه‌های میدانی عملیات و.. را نیز صورت دهند تا همه درک درستی از شرایط دفاع مقدس داشته باشند.

سردار معروفی در خاتمه بازدیدی که از جریان و روند اجرای اجلاسیه سه هزار شهید استان سمنان داشت، ضمن قدردانی از دست اندرکاران و با بیان اینکه تداوم این نوع اجلاسیه ها و یادواره‌ها در سراسر کشور کمک به ادامه دادن راه شهدا است گفت: این اجلاسیه ها جریان ساز هستند و می‌توانند شهدا را به نسل جوان معرفی کنند.

معاون هماهنگ کننده بسیج سازندگی کشورمان همچنین با اشاره به هماهنگی و هم افزایی خوب مردم و مسئولان استان سمنان در برگزاری اجلاسیه شهدا گفت: حضور در میدان‌ها ویژگی مردم همیشه در صحنه این استان است همچنین باید تاکید کرد که این وحدت بین مردم و مسئول در استان را باید قدر شمرد و در راستای ترویج فرهنگ ایثار از آن بهره گرفت.

حضور مثال زدنی مردم

یکی دیگر از چهره‌های شاخصی که امشب در مصلای امیر المومنین (ع) سمنان و در شب آغاز بزرگترین رویداد فرهنگی سال استان سمنان حضور دارد، حجت الاسلام مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان است که در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از حضور پرشور و مثال زدنی مردم و خانواده معظم شهدا و ایثارگران، اجلاسیه بزرگ شهدای استان را فرصت خوبی برای تبیین نقش شهدا و ایثارگران در دوران دفاع مقدس و همچنین تاریخ ایران اسلامی دانست.

مطیعی با بیان اینکه از دست اندرکاران این حرکت عظیم فرهنگی قدردانی می‌کنیم، ابراز کرد: امشب ماحصل ماه‌ها زحمت و برنامه ریزی را با یک اجلاسیه با شکوه و خوب در سمنان شاهد هستیم که مورد اقبال و استقبال خوب مردم هم قرار گرفته است و این نشان می‌دهد که مردم ما هر کجا که نام و یاد شهدا باشد، حاضر در میدان هستند.

وی با بیان اینکه این اجلاسیه ها در واقع تداوم حرکت و راه شهدا است، افزود: یکی از مهمترین ویژگی‌های این اجلاسیه ها این است که در جامعه یک نوع جریان سازی می‌کنند و از این منظر، می‌تواند اجلاسیه های شهدا دارای اهمیت باشد و امشب نیز برنامه بسیار خوبی برای گرامی داشت یاد و خاطر شهیدان شهرستان سمنان تدارک دیده شده که قابل توجه است همچنین در شب‌های آتی برنامه‌های دیگری نیز برگزار می‌شود.

برنامه‌های اجلاسیه

فرمانده سپاه استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه‌های هفت شب اجلاسیه که در پیش رو است و با بیان اینکه آغازگر برنامه‌ها با روایت ایستادگی و مقاومت همراه خواهد بود، ابراز داشت: در شب اول یاد و خاطره ۴۵۸ شهید شهرستان سمنان گرامی داشته می‌شود.

سردار منصور شوقانی با بیان اینکه روایت نسل ظهور ویژه کودکان و نوجوانان با حضور کارشناسان ملی اجرا می‌شود، تصریح کرد: روایت تکریم منزلت خانواده با حضور ۱۱۰ زوج جوان دیگر برنامه این اجلاسیه خواهد بود.

وی با بیان اینکه روایت هنر و حماسه با اجرای ارکستر سمفونی ملی از دیگر برنامه‌ها خواهد بود، افزود: تکریم ایثارگران، مجاهدان، پیشکسوتان دفاع مقدس و خانواده‌های معظم شهدا نیز در دست اجرا است.

فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه اختتامیه با حضور مقامات بلندپایه کشوری و لشکری برنامه‌ریزی شده است، ابراز داشت: هدف از برگزاری این اجلاسیه برداشتن گامی مؤثر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

تبیین مجاهدت‌ها

حسام محمدی از هنرمندان استان سمنان که در این اجلاسیه حضور دارد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از دست اندرکاران این کار بزرگ فرهنگی، گفت: یکی از مهمترین جلوه‌های این اجلاسیه بزرگ شهدا در سمنان، تبیین نقش و رسالت شهدا و ایثارگران و رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس برای نسل جوان و آینده سازان ایران اسلامی است.

محمدی با بیان اینکه بسیاری از جوانان ما امروز نمی‌دانند برای اینکه کشورمان سرپا بماند چه خون‌ها داده شده و چه خون دل‌ها خورده شده است، بیان کرد: این اجلاسیه ها به ما یادآوری می‌کند که این انقلاب و این نظام و این امنیتی که امروز کشورمان در آن حضور دارد، مرهون و مدوین خون شهدا و مجاهدت ایثارگران و رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس و بزنگاه‌های تاریخی انقلاب اسلامی است.

مهدی اشرفی دیگر هنرمند و همکار حسام هم با بیان اینکه این اجلاسیه ها به ما یادآوری می‌کند که چه مسیری برای حفظ این کشور طی شده است، ابراز کرد: در واقع این اجلاسیه ها به نوعی قدردانی از مجاهدت‌های شهدا، ایثارگران و به خصوص خانواده معظم شهدای استان هم محسوب می‌شود.