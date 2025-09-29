به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اعلام کرد: به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا امروز ۷ مهرماه برای ثبت‌نام در آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شد که بتوانند تا پایان روز سه‌شنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

ضرورت دارد که متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند.

در ضمن آن دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵، نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

ثبت نام در آزمون وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از اول مهرماه آغاز شده بود و تا ۷ مهرماه ادامه داشت که مجدداً تمدید شد.

آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه در تاریخ ۲۱ آذرماه برگزار می شود.