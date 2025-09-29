به گزارش خبرنگار مهر، پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبتنام آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در اول مهرماه فرصت جدید برای متقاضیان اعلام شد.
متقاضیان آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که تاکنون (۷ مهرماه ۱۴۰۴) برای ثبتنام اقدام نکردهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا پایان روز سهشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبتنام اقدام کنند.
در ضمن آن دسته از متقاضیانی که قبلاً ثبتنام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل تا پایان روز سهشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.
