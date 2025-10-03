تفاوت نقش در ۲سریال با پخش همزمان؛ بازی در تئاتر و تصویر مکمل هم هستند

شهره رعایتی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، که این روزها در ۲ سریال «بوقچی» و «نرسیده به وصال» حضور دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ویژگیهای نقش خود در این سریال ها توضیح داد و با اشاره به همزمانی پخش این آثار گفت: به صورت کاملاً اتفاقی، پخش ۲ سریال من همزمان با فاصله چند روز آغاز شد یکی از شبکه سه با عنوان «بوقچی» و دیگری از شبکه سلامت با نام «نرسیده به وصال». هر ۲ کار کاملاً متفاوت هستند و از لحاظ ژانر و فضای کلی با یکدیگر تفاوت دارند.
در «بوقچی» زنی پر از امید و در «نرسیده به وصال» مشاوری در آستانه جدایی!
رعایتی درباره تفاوت نقشهایش توضیح داد: در سریال «بوقچی» فضایی کاملاً مردانه وجود دارد و کاراکترهای زن چندان فعال نیستند، من نقش یک خانم در فضای فوتبالی را بازی میکنم و زنی پر از امید هستم که همیشه اتفاقات را به فال نیک میگیرد و همسرم در این سریال نقش کاپیتان گروه را دارد و من نیز در کنار او حضور دارم. در مقابل، در سریال «نرسیده به وصال» نقش مشاور اصلی را بر عهده دارم؛ شخصیتی که خودش در زندگی شخصی و خانوادگی با چالشهایی مواجه است و در آستانه جدایی قرار دارد.
وی افزود: این مشاور با زوجها و خانوادههای مختلف کار میکند، مشکلات آنها را گوش میدهد و به طور غیرمستقیم، راهنماییها و تلنگرهایی برای خود او و مخاطب ایجاد میشود. کاراکتر من درونگرا و جدی است و با هزاران غم و درد همراه است، اما همین تجربه باعث شده که من این نقش را خیلی دوست داشته باشم. ایده اصلی شخصیت مشاور این است که تابوی مشاوره را بشکند و نشان دهد که مشاوران هم مانند همه انسانها، چالشها و مسائل شخصی خودشان را دارند و داشتن مشکل در زندگی شخصی مانع موفقیت حرفهای نمیشود.
رعایتی در مورد دلایل حضور خود در سریال «نرسیده به وصال»، توضیح داد: در ابتدا با ایده متن بسیار ارتباط برقرار کردم. همکاری با آقای برهانیمرند را نیز بسیار دوست داشتم و علاوه بر تمامی این موارد موضوع «زوج درمانی» که در این اثر وجود دارد، برای من موضوعی بسیار جذاب است و چالش کاراکتری که خود دچار مشکلات متعددی است و باید دیگران را درمان کند از نکات برجسته این نقش و این انتخاب بود.
هرکسی مسیر خودش را دارد؛ دفترچه یادداشت شخصی کمککننده است
بازیگر نمایش «باد شیشه را می لرزاند» در ادامه تاکید کرد: این نقش به مخاطب یادآوری میکند که هر کسی، با وجود مشکلاتش میتواند در حرفه خود موفق باشد و حتی به دیگران کمک کند. برای من بازی در چنین نقشهایی تجربهای چالشبرانگیز و در عین حال جذاب است.
رعایتی درباره مسیر رسیدن به نقشها و نحوه مواجههاش با کاراکترهای مختلف، عنوان کرد: هر کسی مسیر خودش را دارد و من شخصاً آدمی هستم که هیچ چیزی را به صورت مطلق نمیگویم و جهان را خیلی مطلق نمیبینم. تجربیات زندگی، از کودکی تا بزرگسالی، شامل طبیعت، کتابهایی که خواندهایم، نقاشیهایی که کشیدهایم، شعرهایی که خواندهایم، دوستها و خانواده، همه در مسیر هنری انسان تأثیر دارند.
وی افزود: همچنین داشتن دفترچهای که در آن هر چیزی را یادداشت میکنیم، برای بسیاری از هنرمندان مانند کولهباری است که روزی در بازیگری به کارشان میآید. برخی بازیگران وقتی با یک نقش روبهرو میشوند، تحقیقات خاصی انجام میدهند و بر اساس آن پیش میروند. برای من ترکیبی از این ۲ رویکرد صادق است.
چالش زمان طولانی تمرین در تئاتر؛ تصویر هر لحظهاش کشف و شهود است!
رعایتی درباره تفاوت تجربه بازیگری در تئاتر و تصویر بیان کرد: چالش من در تئاتر این بود که زمان تمرین بسیار طولانی است و تکرار و کشف و شهود زیادی در طول اجرا وجود دارد که برای من یک معجزه است. در مقابل، در بازیگری تصویری، تمرین کمتر است، اما همان لحظهها و فرصتهای خاص برای کشف و شهود همچنان وجود دارد، درست مانند هر شب اجرای تئاتر.
این هنرمند درباره تجربه همکاری خود با نادر برهانیمرند، کارگردان تئاتر، در قالب تصویر توضیح داد: تجربه همکاری با آقای نادر برهانیمرند برای من بسیار شیرین و جذاب بود. اولین چیزی که در مورد وی میتوانم بگویم، حس رفاقت و همراهی در کار است. حتی وقتی دورخوانی یا اجرای یک صحنه را آغاز میکنیم، او به شکلی رفتار میکند که همه ما با هم کشف میکنیم و شهود لحظهای برای هم ایجاد میشود تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
وی افزود: در طول تمرینها، سعی میکردم روند کشف و شهود و حضور در لحظه را با وی در کسوت کارگردان تجربه کنم. چه به عنوان کارگردان، چه به عنوان یک رفیق و چه به عنوان یک انسان، هر لحظه این تجربه را لمس میکردم و برای من بسیار جذاب بود. این تجربه به من نشان داد که داشتن دل پاک و امید به هر چیز خوب، میتواند روی روند کار تأثیر مثبت بگذارد و ارزشمندترین بخش همکاری با او همین حضور در لحظه و انرژی مثبت است.
این بازیگر همچنین درباره همکاری با حسن حبیبزاده کارگردان سریال «بوقچی»، عنوان کرد: انسانی بسیار شریف و حمایتگر بودند و بسیار به بازیگر هنگامی که نقش چالشهایی دارد، توجه میکردند. از همکاری با وی بسیار خرسندم و این همکاری از اقبال خوب من است. علاوه بر کارگردان همبازی بودن با شهره سلطانی، حسن پورشیرازی، شهین تسلیمی و ... نیز از موارد قابل توجه و افتخارآمیز در این پروژه برای من بود.
تئاتر و تصویر مکمل یکدیگراند!
بازیگر نمایش «آقای اشمیت کیه؟» درباره علاقه و مسیر خود در تئاتر و کار تصویر، مطرح کرد: واقعیتش این است که کار تصویر و تئاتر را خیلی دوست دارم. من از دوران راهنمایی و جشنوارههای دانشآموزی تئاتر را آغاز کردم و تجربیات بسیار جذاب و متفاوتی را در کودکی، نوجوانی و دانشگاه گذراندهام. آن زمان فضا بیشتر جمعی و متحد بود و بچههایی که تئاتر کار میکردند فقط تئاتر کار میکردند، ولی حالا نگاه من به این مسیر تغییر کرده است.
وی افزود: امروز معتقدم تئاتر و کار تصویر میتوانند به جا و به اندازه هم مکمل یکدیگر باشند. برای من هر ۲ تجربه شیرین هستند و تئاتر را از کودکی دوست داشتهام. کار تصویری، شامل فیلم و سریال، این امکان را به من میدهد که چهره شناختهشدهتری داشته باشم و این شناخت میتواند به پیشرفت تئاترم هم کمک کند. همیشه دوست داشتم بتوانم هر ۲ مسیر را همزمان دنبال کنم تا در نهایت اتفاقات بهتری در تئاتر و به کل در کار حرفهایام رقم بخورد.
هر مدیومی جایگاه خود را دارد؛ زاویه دید هنرمند مهم است
رعایتی درباره پخش همزمان سریالهای خود و جایگاه شبکهها و پلتفرمها، عنوان کرد: خیلی از عزیزانی که متوجه پخش فیلمهای من به صورت همزمان شدند، معتقد بودند که بهتر بود سریال «نرسیده به وصال» نیز مانند «بوقچی» از شبکه پر مخاطبی مانند شبکه ۳ پخش شود. شاید فکر کنند که شبکهها یا زمانبندیها اهمیت دارند، اما واقعیت این است که هر شبکه و هر پلتفرم، ارزش و جایگاه خود را دارد. من همیشه معتقد بودم در هر کاری که انجام میدهیم، با اثر هنری و زاویه دید خودمان میتوانیم به شبکه یا پلتفرم یا هر مدیومی ارزش بدهیم.
وی در پایان در مورد اهمیت زوایه دید در نگرش به یک مدیوم، عنوان کرد: اوایل فقط شبکههای یک و دو بودند و بعد شبکه سه و چهار اضافه شدند و هر شبکه ارزش خودش را پیدا کرد. درست مثل شبکه نسیم که در ابتدا شناخته شده نبود و حالا مخاطبان زیادی دارد. به نظر من، چه در تلویزیون، چه در سینما یا پلتفرمها، همه چیز برمیگردد به زاویه دید کسانی که میخواهند اثر خلق کنند و باور و اعتقادی که در خودشان دارند. اگر به چیزی باور و یقین داشته باشید، هرچند جوابش را آن لحظه نگیرید، مرور زمان خودش همه چیز را روشن میکند.
۲ سریال تلویزیونی «بوقچی» به کارگردانی حسن حبیبزاده و «نرسیده به وصال» به کارگردانی نادر برهانیمرند به ترتیب از شبکه ۳ و سلامت هر شب روی آنتن میروند.
