عدیلی: ۳۲۸ واحد مسکن در حاشیه شهر چابهار در حال ساخت است

امین عدیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تا کنون ۲۵۰ قطعه زمین را به واجدان شرایط در حاشیه شهر چابهار واگذار کرده است و همچنین برای بیش از ۸۳۰ واحد مسکونی در این مناطق پروانه ساختمانی صادر شده است که ۳۲۸ واحد از آنها در حال ساخت است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: علاوه بر این، بنیاد مسکن برنامه ساخت ۲,۵۰۰ واحد مسکونی در حاشیه چابهار را در اولویت کاری خود قرار داده است و تاکنون پیشرفت‌هایی در فاز دوم پروژه «رمین» نیز حاصل شده است.

وی بیان کرد: این اقدامات با هدف رفع نارسایی‌های زیست‌محیطی، بهبود کیفیت زندگی و تأمین مسکن شایسته برای ساکنان مناطق حاشیه‌ای چابهار در دستور کار بنیاد مسکن قرار دارد.