به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سعید اربابی گفت: منطقه ریمدان با مساحت نزدیک به پنج هزار هکتار ظرفیت زیادی برای تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های تجارت مرزی شرق کشور دارد و تاکنون زیرساخت ۲۱۵ هکتار از اراضی آن برای اجرای طرح‌های اقتصادی آماده و محصور شده است.

مدیر عامل منطقه آزاد چابهار افزود: اراضی آماده‌سازی شده در منطقه منفصله ریمدان با هدف توسعه اقتصادی و رونق تجارت مرزی با اولویت جامعه بومی واگذار می‌شود تا مردم منطقه دشتیاری و ریمدان نقش محوری در توسعه آن ایفا کنند.

وی بیان کرد: بخشی از این اراضی به ایجاد ساختمان‌های اداری، پارکینگ و زیرساخت‌های خدماتی اختصاص دارد و بخش عمده آن برای فعالیت‌های تولیدی، انبارداری و تجاری در نظر گرفته شده است.

اربابی تصریح کرد: در صورت محدود بودن توان مالی متقاضیان بومی، ارائه طرح‌های اقتصادی و ایده‌های نو می‌تواند مبنای واگذاری باشد و برای تسهیل این روند، کارگروه ویژه‌ای با حضور سه نماینده منتخب مردم شهرستان دشتیاری تشکیل خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه ریمدان برای گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه خاطرنشان کرد: در سفر اخیر مقام‌های ارشد ایرانی به پاکستان، ۲ طرف برای افزایش حجم تبادلات تجاری از سه به ۱۰ میلیارد دلار توافق کردند که فرصت کم‌نظیری برای فعالان اقتصادی به‌ویژه در نوار مرزی سیستان و بلوچستان ایجاد می‌کند.