لکزایی: مدارس سنگی در سیستان و بلوچستان جمع آوری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لکزایی گفت: با امضای تفاهمنامه همکاری با سپاه سلمان استان روند جمعآوری مدارس سنگی و جایگزینی آنها با فضاهای آموزشی ایمن و استاندارد در دستور کار قرار گرفت.
مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان، در جلسه امضای تفاهمنامه جمعآوری مدارس سنگی با سپاه سلمان استان اظهار داشت: این تفاهمنامه نقطه عطفی در تحول فضاهای آموزشی به شمار میرود و به زودی شاهد حذف مدارس سنگی و ساخت مدارس ایمن و استاندارد در سراسر استان خواهیم بود.
وی افزود: یکی از دغدغههای جدی در سیستان و بلوچستان وجود مدارس غیراستاندارد و نا ایمن بهویژه در مناطق محروم بود که امروز با همافزایی و مشارکت سپاه سلمان مسیر رفع این مشکل هموار شده است.
لکزایی تصریح کرد: سرمایهگذاری در ساخت مدارس ایمن در حقیقت سرمایهگذاری برای آینده فرزندان این استان است که امیدواریم با اجرای این تفاهمنامه دانشآموزان دیگر مجبور نباشند در مدارس سنگی و غیراستاندارد تحصیل کنند و فرصت برابر آموزشی برای همه فراهم شود.
به گفته مدیرکل نوسازی مدارس استان اجرای این طرح در کوتاهترین زمان ممکن آغاز و با اولویت مناطق کمبرخوردار ادامه خواهد یافت.
