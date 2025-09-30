  1. استانها
۸ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۹

لکزایی: مدارس سنگی در سیستان و بلوچستان جمع آوری می شود

زاهدان - مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: روندجمع‌آوری مدارس سنگی و جایگزینی آن‌ها با فضاهای آموزشی ایمن و استاندارد در مدارس استان در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم لکزایی گفت: با امضای تفاهم‌نامه همکاری با سپاه سلمان استان روند جمع‌آوری مدارس سنگی و جایگزینی آن‌ها با فضاهای آموزشی ایمن و استاندارد در دستور کار قرار گرفت.

مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان، در جلسه امضای تفاهم‌نامه جمع‌آوری مدارس سنگی با سپاه سلمان استان اظهار داشت: این تفاهم‌نامه نقطه عطفی در تحول فضاهای آموزشی به شمار می‌رود و به زودی شاهد حذف مدارس سنگی و ساخت مدارس ایمن و استاندارد در سراسر استان خواهیم بود.

وی افزود: یکی از دغدغه‌های جدی در سیستان و بلوچستان وجود مدارس غیراستاندارد و نا ایمن به‌ویژه در مناطق محروم بود که امروز با هم‌افزایی و مشارکت سپاه سلمان مسیر رفع این مشکل هموار شده است.

لکزایی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در ساخت مدارس ایمن در حقیقت سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندان این استان است که امیدواریم با اجرای این تفاهم‌نامه دانش‌آموزان دیگر مجبور نباشند در مدارس سنگی و غیراستاندارد تحصیل کنند و فرصت برابر آموزشی برای همه فراهم شود.

به گفته مدیرکل نوسازی مدارس استان اجرای این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز و با اولویت مناطق کم‌برخوردار ادامه خواهد یافت.

