۷ مهر ۱۴۰۴، ۶:۰۰

سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله در ۶۰ نقطه سیستان وبلوچستان برگزار می شود

زاهدان - نخستین مراسم سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله به صورت همزمان در ۶۰ نقطه استان سیستان و بلوچستان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر: استان سیستان و بلوچستان در آستانه نخستین سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله، آماده برگزاری مراسم گرامیداشت یاد و نام این شهید بزرگ به صورت همزمان در سراسر این استان می شود. سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، نماد مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی است. مردم سیستان و بلوچستان، با روحیه شهیدپرور و مقاومتی، همواره پای کار مراسمات بزرگداشت شهدا و شخصیت های این‌چنینی اند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نخستین مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله دربیرکل حزب الله لبنان به صورت همزمان در ۶۰ نقطه استان سیستان و بلوچستان ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۸ مهر ماه برگزار می شود.

حجت الاسلام علی خیور بیان کرد: در این مراسم، مردم از تمامی اقشار جامعه، اعم از شیعه و اهل سنت، در اقدامی نمادین، حمایت خود را از فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری اعلام خواهند کرد. همچنین، این برنامه به نوعی تجدید میثاق مردم با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر دفاع مقدس و جبهه مقاومت محسوب می‌شود.

ویژه برنامه های فرهنگی و هنری در حاشیه مراسمات سالگرد شهادت سید حسن نصرالله

وی ادامه داد: هدف از این مراسم، علاوه بر پاسداشت یاد و خاطره سید حسن نصرالله، اعلام حمایت مردم استان سیستان و بلوچستان و سایر نقاط کشور از آرمان‌های حزب‌الله و جبهه مقاومت است. در حاشیه مراسمات سالگرد شهادت شهید سید حسن نصرالله، چندین برنامه فرهنگی و هنری پیش‌بینی شده است؛ نمایشگاهی از دستاوردهای جبهه مقاومت که به برکت خون سید حسن نصرالله و شهدای حزب‌الله و جبهه مقاومت شکل گرفته است؛ اجرای سرودهای حماسی دانش‌آموزی در قالب برنامه‌های فرهنگی برای گرامیداشت این روز.

