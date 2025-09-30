  1. اقتصاد
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۳

حذف عوارض ۴۰۰ دلاری محور نشست وزرای حمل و نقل ایران و ازبکستان

حذف عوارض ۴۰۰ دلاری محور نشست وزرای حمل و نقل ایران و ازبکستان

در جلسه‌ای وبیناری وزرای حمل و نقل دو کشور ایران و ازبکستان موضوعات استمرار حذف متقابل عوارض ۴۰۰ دلاری، صدور مجوزهای حمل به مقصد یا از مبدأ کشورهای ثالث مورد بحث قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه مناسبات حمل و نقلی و ترانزیتی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان، جلسه‌ای وبیناری با حضور وزرای حمل و نقل دو کشور برگزار شد. این نشست با هدف بررسی چالش‌های حمل و نقل جاده‌ای، به‌ویژه مسائل مرتبط با رانندگان ایرانی و ازبکستانی و تقویت همکاری‌های دوجانبه در این حوزه برگزار شد.

در جریان این نشست، طرفین بر روند رو به رشد عملیات ترانزیتی بین ایران و ازبکستان تأکید کردند و با اشاره به عزم مقامات عالی‌رتبه دو کشور برای گسترش مناسبات همه‌جانبه، به ویژه در حوزه اقتصادی، اجرای تفاهمات پیشین در چارچوب نقشه راه همکاری‌های حمل و نقلی و مصوبات شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی را بررسی کردند.

موضوعاتی همچون استمرار حذف متقابل عوارض ۴۰۰ دلاری، صدور مجوزهای حمل به مقصد یا از مبدأ کشورهای ثالث و سایر مسائل فنی مورد بحث قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

همچنین مقرر شد به‌منظور بررسی دقیق‌تر موضوعات مطرح‌شده، جلسه‌ای فنی با حضور مقامات ذی‌ربط دو کشور در هفته جاری در «تاشکند» برگزار شود.

زهره آقاجانی

