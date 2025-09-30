حذف عوارض ۴۰۰ دلاری محور نشست وزرای حمل و نقل ایران و ازبکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه مناسبات حمل و نقلی و ترانزیتی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان، جلسه‌ای وبیناری با حضور وزرای حمل و نقل دو کشور برگزار شد. این نشست با هدف بررسی چالش‌های حمل و نقل جاده‌ای، به‌ویژه مسائل مرتبط با رانندگان ایرانی و ازبکستانی و تقویت همکاری‌های دوجانبه در این حوزه برگزار شد.

در جریان این نشست، طرفین بر روند رو به رشد عملیات ترانزیتی بین ایران و ازبکستان تأکید کردند و با اشاره به عزم مقامات عالی‌رتبه دو کشور برای گسترش مناسبات همه‌جانبه، به ویژه در حوزه اقتصادی، اجرای تفاهمات پیشین در چارچوب نقشه راه همکاری‌های حمل و نقلی و مصوبات شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی را بررسی کردند.

موضوعاتی همچون استمرار حذف متقابل عوارض ۴۰۰ دلاری، صدور مجوزهای حمل به مقصد یا از مبدأ کشورهای ثالث و سایر مسائل فنی مورد بحث قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

همچنین مقرر شد به‌منظور بررسی دقیق‌تر موضوعات مطرح‌شده، جلسه‌ای فنی با حضور مقامات ذی‌ربط دو کشور در هفته جاری در «تاشکند» برگزار شود.