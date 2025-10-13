به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جهانیان مدیرکل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اظهار کرد: بازدیدهای میدانی و بررسی وضعیت اجرای پروژه‌های راهداری در سطح محورهای مواصلاتی کشور، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت فعالیت‌ها و افزایش دوام سازه‌های جاده‌ای دارد.

وی افزود: علاوه بر اثرگذاری بالای اجرای پروژه‌های جاری نگهداری جاده‌ها بر افزایش دوام زیرساخت‌ها، انجام تعمیرات جزئی، به‌موقع و کم‌هزینه با استفاده از مصالح و روش‌های مناسب در حوزه بهسازی، منجر به افزایش عمر تعمیرات و تحقق رویکرد دوام پل‌ها و سازه‌ها می‌شود.

مدیرکل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه خاطرنشان کرد: همچنین نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که پاکسازی و شست‌وشوی پل‌های واقع در سطح راه‌ها پیش از آغاز بارش‌ها و اجرای طرح راهداری زمستانی، نقش مؤثری در جلوگیری از تخریب این ابنیه و افزایش ماندگاری آن‌ها دارد.

جهانیان افزود: همچنین اقداماتی در راستای استفاده از فناوری‌های نوین و مصالح مقاوم از جمله بتن توانمند و میلگردهای GFRP با هدف افزایش مقاومت سازه‌های جاده‌ای در برابر تخریب و خوردگی در حال انجام است.

وی از انجام بررسی‌های میدانی و تدوین راهنمای فنی روش تعمیرات دال و عرشه پل‌ها خبر داد و ادامه داد: رعایت الزامات فنی ارزیابی و نظارت مستمر بر اجرای پروژه‌ها، جلوگیری از احداث غیرضروری پل‌ها و اجرای به‌هنگام تعمیرات، موجب صرفه‌جویی در منابع سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خواهد شد.

مدیرکل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه بر ضرورت اجرای بازرسی‌های پیشرفته فنی در روند اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت مراکز دانشگاهی، مصالح پلیمری و روش‌های مقاوم‌سازی، اهداف و برنامه‌هایی در راستای بالا بردن عمر مفید سازه‌های جاده‌ای و کاهش هزینه‌ها در این زمینه در حال اجرایی شدن است.