به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، پالایشگاه نایارا انرژی هند پس از توقف کوتاه صادرات در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا، با استفاده از نفتکش‌های تحریم‌شده، فروش فرآورده‌های نفتی خود را از سر گرفته و بازارهای تازه‌ای در خاورمیانه، ترکیه، تایوان و برزیل پیدا کرده است.

داده‌های کشتیرانی گروه مالی بورس اوراق بهادار لندن (LSEG) و شرکت تحلیل بازار کپلر نشان می‌دهد که شرکت نایارا انرژی که تحت حمایت روسیه فعالیت می‌کند، از اوایل مرداد صادرات فرآورده‌های پالایش‌شده خود را از پایانه «وادینار» در غرب هند از سر گرفته است.

این شرکت پالایش نفت خصوصی هند ۱۸ ژوئیه (۲۷ تیر) به‌دلیل معامله نفت روسیه، مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شد و صادرات خود را به‌مدت حدود دو هفته متوقف کرد.

بر اساس داده‌های کپلر، صادرات فرآورده‌های پاک نایارا شامل بنزین، گازوئیل و سوخت جت طی ماه‌های اوت و سپتامبر به حدود ۸۰ هزار بشکه در روز رسیده است؛ رقمی که نسبت به میانگین روزانه ۱۳۸ هزار بشکه در فاصله ژانویه - ژوئیه، افت قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

منابع مطلع اعلام کردند که نایارا به‌دلیل دشواری در اجاره کشتی و فروش سوخت پس از تحریم‌ها، ناچار شده است ظرفیت عملیاتی پالایشگاه ۴۰۰ هزار بشکه‌ای خود را به ۷۰ تا ۸۰ درصد کاهش دهد.

به گفته معامله‌گران و داده‌های کشتیرانی، پیش از اعمال تحریم‌ها، نایارا محصولات پالایش‌شده خود را بیشتر به شرکت‌های تجاری غربی، خاورمیانه‌ای و آسیایی برای صادرات به آسیا و شمال غربی اروپا می‌فروخت، اما پس از تحریم، مسیرهای صادراتی این شرکت تغییر کرده و مقصد بیشتر محموله‌ها به خاورمیانه، ترکیه، تایوان و برزیل منتقل شده است.

داده‌ها نشان می‌دهد از زمان ازسرگیری صادرات در اوایل اوت، دست‌کم ۱۶ محموله دیزل، بنزین و سوخت جت با نفتکش‌های تحت تحریم اتحادیه اروپا از پایانه «وادینار» ارسال شده‌اند.

پنج نفتکش حامل محصولات «نایارا» در ماه‌های اوت و سپتامبر در سواحل عمان و امارات متحده عربی شناور بوده‌اند. بعضی از این نفتکش‌ها عملیات انتقال کشتی به کشتی را در سواحل عمان و مصر انجام داده‌اند و دو نفتکش دیگر محموله‌های خود را در پایانه انرژی «ترکیس» در ترکیه تخلیه کرده‌اند.

نفتکش‌های «بلو امبر» و «آنایا» که به‌ترتیب در اوت و سپتامبر در پایانه «وادینار» بارگیری شده بودند، در حال حرکت به سمت پایانه‌های «سانتوس» و «پاراناگوا» در برزیل هستند.

در همین حال نفتکش «اوپال»، محموله گازوئیل با گوگرد بالا را که ۲۲ اوت (یکم شهریور) بارگیری کرده بود، در ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور) در پایانه «تایچونگ» تایوان تخلیه کرده است.

تایوان تحریم‌های گسترده‌ای علیه روسیه اعمال کرده، اما ممنوعیت صریحی برای واردات انرژی از این کشور اعلام نکرده است.

معامله‌گران می‌گویند یکی از خریداران اصلی محموله‌های بنزین نایارا به خاورمیانه، شرکت «ردوود گلوبال ساپلای» بوده است.