جدیدترین بیانیه فرانسه، آلمان و انگلیس درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ۳ کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای بی اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران ادعا کردند که به تلاش برای «جلوگیری از توسعه سلاحهای هستهای ایران» ادامه می دهند!
۳ کشور اروپایی مذکور بدون محکوم کردن تجاوز آمریکا و اشغالگران صهیونیست به ایران در میانه مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن، ادعا کردند که به پیگیری «کانالهای دیپلماتیک» پیرامون ایران ادامه می دهند!
در بیانیه صادره از سوی ۳ کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس آمده است: ما به دنبال کردن کانالهای دیپلماتیک و مذاکرات (با تهران) ادامه خواهیم داد.
گفتنی است که ریاست اتحادیه اروپا ساعاتی پیش در بیانیهای اعلام کرد که به تبعیت از اقدام ضدایرانی سازمان ملل متحد که تحت فشار و نفوذ آمریکا و تروئیکای اروپایی صورت گرفت، تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران را مجدداً برقرار کرده است.
