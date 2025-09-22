کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی یک حرکت فرهنگی بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار سید هاشم غیاثی ظهر دوشنبه در نشست خبری کنگره ۱۸ هزار شهید استان خراسان رضوی، با اشاره به سالگرد دفاع مقدس، این ایام را یادآور شهامت و ایثار ملت ایران دانست و اظهار کرد: شهادت، یک جریان توقف‌ناپذیر و بخشی از فرهنگ ماست که به طور مستمر ادامه خواهد داشت.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) با تأکید بر اینکه دفاع مقدس، قله مجاهدت‌های ایرانیان مسلمان است، اظهار کرد: دفاع مقدس نشان داد که تا برافراشته شدن پرچم ظهور، نهضت مبارزه دائمی و خستگی‌ناپذیر ادامه خواهد داشت و همان‌طور که امام راحل فرمودند، این انقلاب زمینه‌ساز انقلاب جهانی امام عصر (عج) است.

«ما فاتحان قله‌ایم»؛ شعار هفته دفاع مقدس امسال

وی با اشاره به برگزاری کنگره ۱۸ هزار شهید استان خراسان رضوی، شعار امسال هفته دفاع مقدس را «ما فاتحان قله‌ایم» عنوان کرد و به برنامه‌های متنوعی که در سطح استان پیش‌بینی شده اشاره کرد و افزود: برنامه‌های ما شامل دیدار و تجلیل از خانواده شهدا، نواختن زنگ ایثار و مقاومت در مدارس، برگزاری یادواره‌های شهدا، مراسم خاطره‌گویی، شب شعر، برنامه‌های جهادی و محرومیت‌زدایی، توزیع جهیزیه و لوازم‌التحریر، برگزاری نمایشگاه‌های اقتصاد مقاومتی، غبارروبی مزار شهدا و نمایشگاه‌های مختلف کتاب می‌شود.

کنگره ۱۸ هزار شهید با شعار «زکوی رضا پرگشودی»

غیاثی ادامه داد: ما همزمانی هفته دفاع مقدس با برگزاری کنگره ملی ۱۸ هزار شهید استان خراسان رضوی را به فال نیک می‌گیریم. امسال شعار کنگره «زکوی رضا پرگشودی» است، چراکه رزمندگان خراسان به دلیل همجواری با حرم مطهر رضوی و ارادتی که به امام رضا (ع) داشتند، از همان سال‌های دفاع مقدس به عنوان «فرستادگان رضا» نامیده می‌شدند. آن‌ها هنگام اعزام به جبهه به حرم مطهر مشرف شده و اذن می‌گرفتند.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) در ادامه گفت: موضوع دوم، کنگره هفت میلیون خراسانی برای بزرگداشت ۱۸ هزار شهید خراسان است. ما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که کسی در استان خراسان نباشد که از جزئیات برگزاری کنگره بی‌اطلاع باشد و اطلاع‌رسانی‌ها به طرق مختلف انجام خواهد شد.

خراسان، تنها استانی با ۶ کنگره ملی

وی با افتخار به تعداد شهدای استان خراسان اشاره کرد و ادامه داد: ما تنها استانی هستیم که شش کنگره ملی داریم؛ شامل شهرستان‌های سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه، کاشمر، قوچان و خود استان. سال گذشته کنگره نیشابور و سبزوار را که بالای دو هزار شهید داشتند، برگزار کردیم و توفیق داشتیم که به محضر رهبر معظم انقلاب رسیدیم. همچنین کنگره‌های تربت حیدریه و کاشمر نیز در حال برگزاری است و اجلاسیه آن‌ها تا پایان سال انجام خواهد شد.

غیاثی به اقدامات مهم انجام شده در راستای این کنگره اشاره کرد: ما تدوین نقش خراسان در دفاع مقدس را با استفاده از ظرفیت‌های پژوهشی و علمی انجام دادیم و بخش قابل توجهی از پروژه اسنادی، شامل شناسنامه‌ها، اطلس‌ها و دانشنامه‌ها کامل شده است. این آثار به نسل حاضر کمک می‌کند تا به پیشینیان و شهدای خود افتخار کنند.

خدمات‌رسانی به محرومان و برنامه‌های فرهنگی

فرمانده سپاه امام رضا (ع) بیان کرد: تأکید ما بر اولویت خدمات‌رسانی به محرومان، به تهیه جهیزیه، بسته‌های معیشتی و احداث و مرمت دو هزار واحد مسکونی بوده که با نام و یاد شهدا انجام شده است.

وی در ادامه به برنامه‌های فرهنگی برای نوجوانان و جوانان اشاره کرد و تصریح کرد: ما نمایشگاه‌هایی با فضاهای هیجانی پیش‌بینی کرده‌ایم، مانند اجرای بازی هیجانی «فرمانده» که به صورت دائمی برای دانش‌آموزان و جوانان صورت گرفته است. همچنین، نمایشگاه دومین نو با نگاه محتوایی و تربیتی برای نسل جوان در حال تکمیل است که بازدید از آن حدود یک ساعت و نیم زمان می‌برد.

غیاثی درباره راه‌اندازی «باشگاه ملی کتابخوان محدثه» برای بانوان گفت: این شبکه مردمی با مدیریت نشر «ستاره‌ها» شروع به کار کرده و اکنون ۱۲۰ گروه با ۱۰ هزار نفر عضو در کل کشور دارد. هدف ما از این برنامه، ترویج کتابخوانی زنان خانه‌دار و رشد فرهنگی و تربیتی خانواده است.

اقدامات متنوع برای برگزاری کنگره

فرمانده سپاه امام رضا (ع) افزود: اقدامات دیگری صورت گرفته برای برگزاری کنگره مانند مشارکت شاعران خراسانی در سرودن اشعار برای ۱۸ هزار شهید، توزیع ۶۰۰ هزار دعوت‌نامه بین دانش‌آموزان مشهد، راه‌اندازی سایت اختصاصی ۱۸ هزار شهید با امکان مشارکت مردم در تکمیل صفحات شهدا و نمایش میدانی «۱۸ هزار و یک» با همکاری سازمان رسانه‌ای اوج، از جمله این اقدامات است.

وی به آمار و ارقام اقدامات انجام شده از سال ۱۴۰۰ تا امروز نیز اشاره کرد: ۶۴ یادواره شهدای شهرستانی، ۹۶ یادواره شهدای شغلی و قشری، ۵۱۲ یادواره در سطح حوزه‌های مقاومت و ۱۹۸۴ یادواره در سطح پایگاه‌های مقاومت، به صورت هدفمند برگزار شده است. علاوه بر این، ۲۴ نمایش رزمی میدانی، تولید و نشر ۴۰ عنوان کتاب، تولید نوشت‌افزار ایرانی-اسلامی، تولید بازی‌های کارتی و موبایلی و تولید مستندهای کوتاه و بلند در فضای مجازی انجام شده است.

شهید کاوه، سوژه جدید سینمایی

غیاثی همچنین به تولید آثار سینمایی اشاره کرد و توضیح داد: در تولید هشت قسمت از سریال «بچه زرنگ» و فیلم‌های سینمایی «مدیترانه» و «عشق و یک» مشارکت داشته‌ایم و قرارداد پیش‌تولید فیلم سینمایی «شهید کاوه» را با مؤسسه روایت فتح بسته‌ایم. ما تلاش می‌کنیم که این فیلم فاخرتر از آنچه تا به امروز اکران شده، به انجام برسد.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) از مشارکت مدیران و سربازان استان در برگزاری این برنامه‌ها تشکر کرد و به برخی از اقدامات عمرانی مانند ساخت ۲۰۰ المان شهری، ۲۴ یادمان شهدا و ۳۶ یادمان مزار شهدای گمنام اشاره کرد. او همچنین گفت که پروژه موزه دفاع مقدس استان با متراژ شش هزار متر مربع، ۳۷ درصد پیشرفت داشته است. در نهایت، سردار غیاثی از اجرای ۶۰۰ هزار اردوی جهادی و توزیع هزاران بسته معیشتی و جهیزیه با نام شهدا خبر داد.