حضور ۳ هزار نفر در افتتاح نمایش رزمی کنگره شهدا خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هاشم غیاثی صبح پنجشنبه سوم مهرماه اختتامیه مسابقات مهارت آموزی کارکنان نیروی وظیفه نیروهای مسلح به میزبانی سپاه امام رضا علیه السلام در مشهد برگزار شد اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور شجاعت‌ها و شهادت‌های بزرگ‌مردانی است که با نثار جان خود سعادت ابدی را به دست آوردند.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) با تأکید بر اهمیت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه، به تمامی حاضرین، فرماندهان و خانواده‌های شهدا خیرمقدم گفت.

وی در ادامه بیان کرد: خداوند متعال را بابت همه نعمت‌هایی که به ما ارزانی داشته، شاکر هستیم. از جمله نعمت جمهوری اسلامی و همجواری با ولی‌نعمت، حضرت علی بن موسی‌الرضا علیه‌السلام است.

غیاثی تأکید کرد: هر آنچه داریم، از برکت وجود ولی فقیه است و خدمت در این حاکمیت الهی، نعمتی بزرگ است.

فرمانده سپاه امام رضا (ع) با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) که (این انقلاب زمینه‌ساز ظهور امام عصر (عج) است.) بیان کرد: امیدوارم بتوانیم در دوران غیبت، تمرین ولایت‌پذیری کرده و در صورت ظهور امام زمان (عج)، به محضر ایشان عرض ادب کنیم.

وی به برگزاری کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: این روزها درگیر برگزاری این کنگره هستیم و شب گذشته در اولین روز برگزاری این رویداد سه هزار نفر در این مراسم حضور داشتند و پیش‌بینی می‌شود که در شب‌های آینده، به ویژه در شب‌های پایانی، جمعیتی بیش از سیزده هزار نفر حاضر شوند.

غیاثی در پایان با بیان اینکه کیفیت بالای برنامه‌ها و تنوع آیتم‌ها فرصتی فراهم می‌آورد تا عزیزان با استان و مشاهیر آن آشنا شوند، از مردم مشهد دعوت کرد تا در این مراسم شرکت کنند و حال و هوای خاص آن را تجربه کنند.