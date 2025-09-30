  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

انتشار نماهنگ «ونوشه» از پروژه «تارو تاریخ» با روایت ۲ تصنیف قدیمی

انتشار نماهنگ «ونوشه» از پروژه «تارو تاریخ» با روایت ۲ تصنیف قدیمی

پروژه «تار و تاریخ» با مدیریت هنرمندی میدیا فرج نژاد تازه‌ترین اثر خود را با عنوان «ونوشه» و براساس ۲ تصنیف قدیمی منتشر کرد.

دریافت 39 MB

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه «تار و تاریخ»، «ونوشه» روایتی از ۲ تصنیف قدیمی در مایه‌ سه‌گاه است که موزیک ویدیوی آن در استان مازندران، در کنار آب‌بند قاجاری آب‌پری در نزدیک‌های شهر نور ضبط شده است.

در این اثر میدیا فرج نژاد نوازندگی تار و بازآفرینی، محمد حبیبی خوانندگی، پوریا فرج‌نژاد نوازندگی کمانچه، هادی فتوحی نوازندگی تمبک و دسرکوتن و هومان حیدری نوازندگی دف و دایره را برعهده داشته‌اند.

میدیا فرج‌نژاد آهنگساز و طراح پروژه «تار و تاریخ» در یادداشتی درباره اثرِ «ونوشه» یادداشتی نوشته که در ادامه متن آن را می‌خوانید:

در کنار آب‌بند قاجاری آب‌پری، حوالی نور مازندران، ۲ تصنیف قدیمی در مایه‌ سه‌گاه را بازخوانی کردیم. تصنیفی از دل مازندران و نغمه‌ای از خاطرات دور تهران، همانند رنگ سبز درختان و آبیِ آب‌بند، در هم تنیدند. با لبخند می‌نواختیم و طربِ شیرینِ موسیقی جان‌مان را تازه می‌کرد، تا اینکه متوجه حضورش شدیم؛ سگ ماده‌ای که به‌تازگی مادر شده بود، آرام آمد، نشست، گوش داد و انگار خودش را به موسیقی سپرد.

دست از نواختن که می‌کشیدیم، دور می‌شد؛ و وقتی دوباره می‌نواختیم، باز نزدیک می‌آمد. انگار موسیقی او را به‌سوی خود می‌کشید. شاید نیازی به زبان انسان نیست تا فهمی میان ما و موجودی دیگر شکل بگیرد.

گاهی، یک نغمه کافی است برای اعتماد، برای نزدیکی، برای لحظه‌ای صلح، او آمده بود، بی‌کلام و بی‌توقع و ما، برای دقایقی کوتاه، هم‌نفس بودیم. در جهانِ بی‌دروغِ نغمات.

کاش ما آدم‌ها هم یاد بگیریم گاهی فقط گوش بدهیم و به جای فریاد، راهی به دل‌ها از مسیر نغمه و مهربانی باز کنیم.

ضبط اثر در استودیو ۵۴ تهران و با صدابرداری، میکس و مسترینگ پویا پایور انجام شده و مرتضی حاج‌محمدی کارگردانی، ضبط تصویر و تدوین آن را بر عهده داشته است. ضمن اینکه نشر بین‌الملل و مدیریت توسعه این پروژه بر عهده مؤسسه فرهنگی هنری «نغمه‌سازان دلنشین» است.

کد خبر 6606599
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها