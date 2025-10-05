  1. هنر
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۵

تازه‌ترین آلبوم های مجموعه «تار و تاریخ» منتشر شدند

آلبوم های سوم و چهارم از پروژه «تار و تاریخ» با آهنگسازیِ میدیا فرج‌نژاد در پلتفرم‌های معتبر موسیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور رسانه ای پروژه، آلبوم های سوم و چهارم از پروژه «تار و تاریخ» با آهنگسازیِ میدیا فرج‌نژاد طی روزهای گذشه در پلتفرم‌های معتبر موسیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

پروژه «تار و تاریخ» از چند سال پیش فعالیت خود را با مدیریت و آهنگسازی میدیا فرج‌نژاد در ایران آغاز کرده است. این پروژه با تمرکز بر بناهای تاریخی، براساسِ ویژگی‌ها و داستان‌های هر بنا، قطعه‌ای را می‌سازد و در کنار همان بنا موزیک ویدیویی برایش تهیه می‌شود.

در سال‌های گذشته دو آلبوم ابتداییِ «تار و تاریخ» به صورت جهانی منتشر شد. اکنون آلبوم‌های ۳ و ۴ این پروژه آماده انتشار شده و از طریق پلتفورم‌های جهانی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

ضبط قطعه‌های پروژه‌ی «تار و تاریخ» در استودیو ۵۴ تهران انجام می‌شود و مرتضی حاج‌محمدی کارگردانی، ضبط تصویر و تدوینِ موزیک ویدیوها را برعهده دارد.

نشر بین‌الملل و مدیریت توسعه این پروژه با مدیریتِ احمد میرمعصومی است.

علیرضا سعیدی

