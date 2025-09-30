معاون استاندار تهران: سلامت و امنیت انتخابات ضامن مشارکت حداکثری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاغذلو، صبح سه شنبه، در نشست مدیران روابط عمومی فرمانداریهای استان تهران که در سالن اجتماعات فرمانداری ری برگزار شد، اظهار داشت: انتخابات نماد مردمسالاری دینی است و اگر این چهار اصل در تمامی مراحل فرآیند انتخابات رعایت شود، اعتماد عمومی تقویت و مشارکت مردمی افزایش خواهد یافت.
وی نخستین اصل در این زمینه را تمکین کامل به قانون انتخابات دانست و گفت: قانون فصلالخطاب همه امور است و نباید هیچگونه تفسیر شخصی در اجرای آن صورت گیرد.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران با اشاره به اصل دوم افزود: بیطرفی کامل مجریان انتخابات یک ضرورت است و هیچ مقام اجرایی نباید در فرآیند انتخابات جانبدارانه رفتار کند، چرا که این امر میتواند اعتبار کل انتخابات را خدشهدار کند.
کاغذلو تضمین امنیت و سلامت انتخابات را سومین اصل برشمرد و گفت: ایجاد فضای امن برای رأیدهندگان و نامزدها از مسئولیتهای اصلی نهادهای اجرایی و امنیتی است و مشارکت حداکثری در گرو اعتماد به امنیت و سلامت انتخابات خواهد بود.
وی ادامه داد: اصل چهارم، امانتداری در برابر رأی مردم است؛ همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودهاند، رأی مردم حقالناس است و باید با نهایت دقت و صداقت از آن صیانت شود.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران در پایان با قدردانی از تلاشهای روابط عمومیها در تبیین سیاستها و اطلاعرسانی مؤثر، بر استفاده حداکثری از ظرفیت رسانهای برای دعوت مردم به مشارکت گسترده در انتخابات پیشرو تأکید کرد.
