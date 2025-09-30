  1. استانها
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۱

معاون استاندار تهران: سلامت و امنیت انتخابات ضامن مشارکت حداکثری است

ری- معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران با تأکید بر ضرورت تضمین امنیت و سلامت انتخابات گفت: مشارکت حداکثری مردم در گرو اعتماد به سلامت و بی‌طرفی مجریان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاغذلو، صبح سه شنبه، در نشست مدیران روابط عمومی فرمانداری‌های استان تهران که در سالن اجتماعات فرمانداری ری برگزار شد، اظهار داشت: انتخابات نماد مردم‌سالاری دینی است و اگر این چهار اصل در تمامی مراحل فرآیند انتخابات رعایت شود، اعتماد عمومی تقویت و مشارکت مردمی افزایش خواهد یافت.

وی نخستین اصل در این زمینه را تمکین کامل به قانون انتخابات دانست و گفت: قانون فصل‌الخطاب همه امور است و نباید هیچ‌گونه تفسیر شخصی در اجرای آن صورت گیرد.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران با اشاره به اصل دوم افزود: بی‌طرفی کامل مجریان انتخابات یک ضرورت است و هیچ مقام اجرایی نباید در فرآیند انتخابات جانب‌دارانه رفتار کند، چرا که این امر می‌تواند اعتبار کل انتخابات را خدشه‌دار کند.

کاغذلو تضمین امنیت و سلامت انتخابات را سومین اصل برشمرد و گفت: ایجاد فضای امن برای رأی‌دهندگان و نامزدها از مسئولیت‌های اصلی نهادهای اجرایی و امنیتی است و مشارکت حداکثری در گرو اعتماد به امنیت و سلامت انتخابات خواهد بود.

وی ادامه داد: اصل چهارم، امانت‌داری در برابر رأی مردم است؛ همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند، رأی مردم حق‌الناس است و باید با نهایت دقت و صداقت از آن صیانت شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران در پایان با قدردانی از تلاش‌های روابط عمومی‌ها در تبیین سیاست‌ها و اطلاع‌رسانی مؤثر، بر استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه‌ای برای دعوت مردم به مشارکت گسترده در انتخابات پیش‌رو تأکید کرد.

