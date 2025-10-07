ه گزارش خبرنگار مهر، حسین کاغذلو، رییس ستاد انتخابات استان تهران، ظهر سه شنبه در نخستین جلسه ستاد هماهنگی امور انتخابات بهارستان، گفت: قانون به عنوان نخستین مؤلفه، فصلالخطاب همه مجریان برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میاندورهای خبرگان رهبری خواهد بود.
کاغذلو با اشاره به اهمیت بیطرفی در روند برگزاری انتخابات افزود: رعایت اصل بیطرفی از سوی مجریان، علاوه بر کاهش تخلفات، موجب افزایش اعتماد نامزدها و رأیدهندگان میشود.
وی در ادامه سلامت، امنیت و مشارکت حداکثری را از دیگر محورهای مهم انتخابات دانست و تصریح کرد: با بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد، معتمدین، نخبگان و فعالان اجتماعی و همچنین تبیین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی، باید زمینه حضور پرشور مردم در انتخابات فراهم شود.
رییس ستاد انتخابات استان تهران برگزاری انتخابات را از ارکان دموکراسی دینی دانست و خاطرنشان کرد: اقتدار و امنیت جمهوری اسلامی ایران در گرو برگزاری انتخابات سالم و مشارکت گسترده مردم است.
