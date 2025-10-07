  1. استانها
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۹

تأکید رییس ستاد انتخابات استان تهران بر قانون‌مداری وبی‌طرفی مجریان

بهارستان- رییس ستاد انتخابات استان تهران پنج مؤلفه‌ قانون، بی‌طرفی، سلامت، امنیت و مشارکت حداکثری را از محورهای اصلی برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این استان دانست.

ه گزارش خبرنگار مهر، حسین کاغذلو، رییس ستاد انتخابات استان تهران، ظهر سه شنبه در نخستین جلسه ستاد هماهنگی امور انتخابات بهارستان، گفت: قانون به عنوان نخستین مؤلفه، فصل‌الخطاب همه مجریان برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری خواهد بود.

کاغذلو با اشاره به اهمیت بی‌طرفی در روند برگزاری انتخابات افزود: رعایت اصل بی‌طرفی از سوی مجریان، علاوه بر کاهش تخلفات، موجب افزایش اعتماد نامزدها و رأی‌دهندگان می‌شود.

وی در ادامه سلامت، امنیت و مشارکت حداکثری را از دیگر محورهای مهم انتخابات دانست و تصریح کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد، معتمدین، نخبگان و فعالان اجتماعی و همچنین تبیین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی، باید زمینه حضور پرشور مردم در انتخابات فراهم شود.

رییس ستاد انتخابات استان تهران برگزاری انتخابات را از ارکان دموکراسی دینی دانست و خاطرنشان کرد: اقتدار و امنیت جمهوری اسلامی ایران در گرو برگزاری انتخابات سالم و مشارکت گسترده مردم است.

    • علیرضا ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
      0 0
      پاسخ
      خیلی بی طرفید
    • FR ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
      0 0
      پاسخ
      قانون‌مداری و بی‌طرفی، رمز اعتماد مردم در انتخابات به امید انتخاباتی سالم و پرشور در سراسر استان تهران

