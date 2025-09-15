به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاغذلو، شامگاه دوشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: شروع انتخابات در کشور به صورت رسمی از سوی وزارت کشور زده شده و به دستور استاندار تهران، احکام کمیته‌های ستاد انتخابات و همچنین حکم ریاست ستاد انتخابات استان تهران صادر شده است.

وی افزود: نخستین جلسه ستاد انتخابات استان تهران هفته آینده برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی استاندار تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه انتخابات شوراها نیز گفت: قانون انتخابات بار دیگر به تمامی فرمانداران استان ابلاغ شده تا هرچه سریع‌تر نسبت به تشکیل ستادهای انتخاباتی در شهرستان‌ها اقدام کنند.

کاغذلو در ادامه با تأکید بر ضرورت حضور مردم در این رویداد مهم خاطرنشان کرد: باید شرایط لازم برای برگزاری انتخاباتی پرشور و با مشارکت حداکثری مردم که ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد، فراهم شود.