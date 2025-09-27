به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاغذلو، صبح شنبه، در نخستین جلسه ستاد انتخابات استان تهران، اظهار داشت: احکام صادر شده از سوی محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، به رؤسای کمیته‌های ستاد انتخابات استان ابلاغ و تحویل داده شد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار تهران با اعلام این خبر اظهار داشت: خوشبختانه همه عزیزانی که به عنوان رئیس کمیته‌های ستاد انتخابات استان انتخاب شده‌اند، از تجربه و توانمندی لازم برخوردار هستند.

وی افزود: در این جلسه، برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین کمیته‌ها و بررسی موضوعات مرتبط با روند برگزاری انتخابات در استان تهران انجام گرفت.

کاغذلو همچنین خاطرنشان کرد: منتظریم تا آئین‌نامه‌های مرتبط از سوی وزارت کشور ابلاغ شود تا در اختیار کمیته‌ها قرار گرفته و فعالیت‌های اجرایی آغاز شود.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران در پایان ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های صورت گرفته، شاهد برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و با مشارکت حداکثری مردم در استان تهران باشیم.