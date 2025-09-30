  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

توقیف و جمع‌آوری چند برند غیراستاندارد چسب کاشی و سیمان در تهران

بازرسان استاندارد استان تهران در جریان گشت‌های مشترک از واحدهای تولیدی و صنفی، دو برند چسب سیمان و کاشی و چهار برند چسب خمیری کاشی فاقد مجوز استاندارد را شناسایی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازرسان اداره کل استاندارد استان تهران در جریان بازرسی از واحدهای تولیدی و صنفی عرضه‌کننده انواع چسب کاشی و سیمان، چند برند فاقد مجوز استاندارد را شناسایی و توقیف کردند.

در این بازرسی‌ها که با حضور نماینده اتحادیه چسب و کاشی استان به صورت گشت مشترک انجام شد، «چسب سیمان» و «چسب خمیری کاشی» با نام تجارتی EURO-BEST در یک واحد تولیدی واقع در احمدآباد مستوفی به دلیل نداشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد توقیف شد.

همچنین به چند واحد صنفی در خیابان بنی‌هاشم تهران دستور جمع‌آوری چهار برند غیراستاندارد چسب کاشی با نام‌های تجارتی LEMOMER، Proser، Tile fix و prokol داده شد. این محصولات به دلیل رعایت نکردن الزامات مقررات استاندارد اجباری مجاز به تولید و عرضه در بازار نیستند.

بر اساس مقررات موجود، انواع چسب کاشی مشمول استاندارد اجباری بوده و تولید، توزیع یا عرضه بدون دریافت مجوز استاندارد، تخلف و جرم محسوب می‌شود. در حال حاضر ۳۱ واحد تولیدی دارای پروانه استاندارد معتبر در استان تهران فعال هستند.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

