  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۵۱

مدیرکل استاندارد تهران اعلام کرد؛

جمع‌آوری مواد غذایی غیراستاندارد در بازار انبار نفت تهران

جمع‌آوری مواد غذایی غیراستاندارد در بازار انبار نفت تهران

مدیرکل استاندارد تهران از جمع آوری مواد غذایی غیراستاندارد در بازار انبار نفت تهران خبر داد و گفت: ۵ برند خرما، ۴ برند زعفران، یک برند کیک، دو برند قند و یک برند شکر غیراستاندارد شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل استاندارد استان تهران، عباس نوری در جریان بازرسی بازرسان استاندار، همزمان با توزیع نذورات در ایام محرم، از بازار انبار نفت تهران با تاکید بر اجباری بودن استاندارد انواع خرما، اظهار کرد: بازرسان استاندارد در منطقه انبار نفت تهران که بورس فروش عمده مواد غذایی در تهران است، خرمای کبکاب با نام تجاری چکینه، خرمای رطب با نام تجاری پویا، خرمای مضافتی با نام‌های تجارتی IBEK، ضیافت و حلما شناسایی و توقیف کردند.

وی با هشدار به شهروندان در خصوص غیراستاندارد بودن برخی زعفران‌هایی که در ایستگاه‌های مترو و نانوایی‌ها عرضه می‌شوند، ادامه داد: در این بازرسی‌ها، همچنین ۴ برند زعفران غیراستاندارد، با نام‌های تجاری بهمنان، ممتاز قائنات، باغ گل و هدیه طلا توقیف شد.

نوری با توصیه به شهروندان و برگزارکنندگان مراسم‌های عزاداری و متولیان هیئات در خصوص خرید مواد غذایی استاندارد، افزود: کیک با نام تجارتی صحبتی، قند با دو نام تجارتی سبزچین و بندسی و شکر با نام تجارتی سفید کندوان نیز غیراستاندارد شناخته شد.

لازم به ذکر است، واحدهای صنفی متخلف متعهد شدند، ظرف مدت ۷ روز، تمامی این محصولات غیراستاندارد را مرجوع کنند و مستندات خود را به اداره کل استاندارد استان تهران ارائه دهند.

کد مطلب 5554852

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه