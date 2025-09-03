توقیف ۳ برند لوله‌ پلیمری غیراستاندارد در بازار شادآباد تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، بازرسان استاندارد در جریان بازرسی از مراکز عرضه لولههای پلیمری در بازار شادآباد تهران، سه برند غیراستاندارد لوله PVC و لوله برقی را شناسایی و توقیف کردند. در جریان این بازرسیها ۸۵۰ متر انواع لوله با نامهای تجارتی نیک پلیمر سمنان، کارا پلیمر گلپایگان و پلیمرسازان گلپایگان به دلیل نداشتن مجوز استاندارد شناسایی و توقیف شدند.
همچنین بازرسان استاندارد در بازرسی از واحدهای تولیدکننده این فرآورده، یک واحد تولیدکننده لولههای پلیمری غیراستاندارد را در محدوده شهرک صنعتی نصیرآباد شناسایی کرده و بیش از ۴ هزار متر انواع لوله PVC غیراستاندارد را با نامهای تجارتی پلیمر سمنان و نوین پلیمر گلپایگان توقیف کردند.
گفتنی است، انواع لولههای پلیمری مشمول مقررات استاندارد اجباری است و مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تولید، توزیع و تمرکز آن بدون دریافت پروانه کاربرد نشان استاندارد جرم محسوب میشود.
لازم به ذکر است، در استان تهران ۴۰ واحد تولیدکننده در این صنعت، دارنده پروانه استاندارد از ادارهکل استاندارد استان تهران اند و همچنین، از ابتدای سال جاری تاکنون، بازرسان استاندارد در جریان گشتهای نظارتی خود در استان، بیش از ۱۴ هزار متر انواع لوله پلیمری غیراستاندارد را توقیف کردهاند؛ متخلفین برای رسیدگیهای قانونی به مراجع قانونی ارجاع داده شدند.
