به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، طرح تحقیقاتی با عنوان مشاوره فنی اجرای آزمایشی شناسایی عوامل اجتماعی تعیینکننده سلامت از طریق شبکه بهداشت و درمان در شهرستان اسلامشهر در سال ۱۴۰۲ توسط علیرضا اولیاییمنش، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، به عنوان مجری اصلی اجرا شده است.
این پژوهش ارزشمند با هدف تحلیل دقیق عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت (SDH) و ارائه راهکارهای بومی برای مدیریت آنها در سطح محلی، توانسته است گامی مهم در جهت ارتقای عدالت در سلامت و بهبود نظام شبکه بهداشت کشور بردارد.
اولیاییمنش با اشاره به پیام کلیدی پژوهش گفت: برای کاهش نابرابریهای سلامت، ضروری است عوامل اجتماعی در سطح محلی بهدرستی شناسایی و مدیریت شوند. شبکه بهداشت و درمان میتواند با مشارکت بینبخشی، توانمندسازی تیم سلامت و بهرهگیری از دادههای محلی، به نقطهای مؤثر برای اجرای مداخلات عادلانه و اثربخش تبدیل شود.
بر اساس یافتههای این طرح، دو دستاورد اصلی اعم حاصل شده است:
طراحی یک چارچوب بومی و مرحلهبهمرحله برای شناسایی و مدیریت نابرابریهای سلامت در سطح شهرستانها که امکان تحلیل شاخصهای سلامت و طراحی مداخلات هدفمند بر اساس نیازهای محلی را فراهم میکند.
توانمندسازی تیمهای سلامت و ارتقای مشارکت بینبخشی و مردمی در کاهش نابرابریها، از طریق جلب همکاری فعال مراکز خدمات جامع سلامت، داوطلبان سلامت، نهادهای محلی و سازمانهای مرتبط.
این مطالعه همچنین تأکید دارد که ادامه مسیر نیازمند پژوهشهای تکمیلی برای سنجش اثربخشی مداخلات اولویتدار، تحلیل کیفی دیدگاههای مردم و بررسی مدلهای مشارکت محلی در ارتقای سلامت است.
به گفته اولیاییمنش، حمایت ساختاری وزارت بهداشت، همکاری بینبخشی دستگاههای مختلف و آموزش هدفمند نیروی انسانی در حوزه SDH از جمله نیازهای حیاتی برای عملیاتیسازی نتایج این پژوهش و گسترش آن در سطح ملی است.
وی افزود: اجرای پایلوت این طرح در اسلامشهر منجر به ارتقای آگاهی تیمهای سلامت، افزایش مشارکت مردمی و تقویت سرمایه اجتماعی در منطقه شده است. نتایج این اقدام در کارگروههای سلامت و امنیت غذایی وارد شده و میتواند زمینهساز نهادینهسازی رویکرد عدالتمحور در نظام سلامت کشور باشد.
نظر شما