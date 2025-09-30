  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۲

تلاش برای کاهش نابرابری‌های سلامت

تلاش برای کاهش نابرابری‌های سلامت

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران با اجرای طرحی پایلوت در شهرستان اسلامشهر، چارچوبی بومی برای شناسایی و مدیریت عوامل اجتماعی تعیین‌کننده سلامت ارائه دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، طرح تحقیقاتی با عنوان مشاوره فنی اجرای آزمایشی شناسایی عوامل اجتماعی تعیین‌کننده سلامت از طریق شبکه بهداشت و درمان در شهرستان اسلامشهر در سال ۱۴۰۲ توسط علیرضا اولیایی‌منش، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، به عنوان مجری اصلی اجرا شده است.

این پژوهش ارزشمند با هدف تحلیل دقیق عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت (SDH) و ارائه راهکارهای بومی برای مدیریت آن‌ها در سطح محلی، توانسته است گامی مهم در جهت ارتقای عدالت در سلامت و بهبود نظام شبکه بهداشت کشور بردارد.

اولیایی‌منش با اشاره به پیام کلیدی پژوهش گفت: برای کاهش نابرابری‌های سلامت، ضروری است عوامل اجتماعی در سطح محلی به‌درستی شناسایی و مدیریت شوند. شبکه بهداشت و درمان می‌تواند با مشارکت بین‌بخشی، توانمندسازی تیم سلامت و بهره‌گیری از داده‌های محلی، به نقطه‌ای مؤثر برای اجرای مداخلات عادلانه و اثربخش تبدیل شود.

بر اساس یافته‌های این طرح، دو دستاورد اصلی اعم حاصل شده است:

طراحی یک چارچوب بومی و مرحله‌به‌مرحله برای شناسایی و مدیریت نابرابری‌های سلامت در سطح شهرستان‌ها که امکان تحلیل شاخص‌های سلامت و طراحی مداخلات هدفمند بر اساس نیازهای محلی را فراهم می‌کند.

توانمندسازی تیم‌های سلامت و ارتقای مشارکت بین‌بخشی و مردمی در کاهش نابرابری‌ها، از طریق جلب همکاری فعال مراکز خدمات جامع سلامت، داوطلبان سلامت، نهادهای محلی و سازمان‌های مرتبط.

این مطالعه همچنین تأکید دارد که ادامه مسیر نیازمند پژوهش‌های تکمیلی برای سنجش اثربخشی مداخلات اولویت‌دار، تحلیل کیفی دیدگاه‌های مردم و بررسی مدل‌های مشارکت محلی در ارتقای سلامت است.

به گفته اولیایی‌منش، حمایت ساختاری وزارت بهداشت، همکاری بین‌بخشی دستگاه‌های مختلف و آموزش هدفمند نیروی انسانی در حوزه SDH از جمله نیازهای حیاتی برای عملیاتی‌سازی نتایج این پژوهش و گسترش آن در سطح ملی است.

وی افزود: اجرای پایلوت این طرح در اسلامشهر منجر به ارتقای آگاهی تیم‌های سلامت، افزایش مشارکت مردمی و تقویت سرمایه اجتماعی در منطقه شده است. نتایج این اقدام در کارگروه‌های سلامت و امنیت غذایی وارد شده و می‌تواند زمینه‌ساز نهادینه‌سازی رویکرد عدالت‌محور در نظام سلامت کشور باشد.

کد خبر 6606677

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها