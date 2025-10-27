نقش کانون های مساجد در ارتقای فرهنگ سلامت استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اولیایی منش معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی در اولین جلسه کارگروه ارتقای فرهنگ سلامت استان تهران گفت: ارتقای سلامت فرآیند توانمندسازی افراد برای افزایش کنترل و بهبود سلامت خود تعریف می‌شود. فرایندی که نه تنها بر تقویت مهارت‌ها و قابلیت‌های افراد تمرکز دارد، بلکه در پی تغییر عوامل اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی سلامت برای بهینه سازی تأثیر آنها بر سلامت عمومی و شخصی است. ارتقای سلامت فرایندی است که افراد را به صورت فردی و جمعی قادر می‌سازد تا کنترل خود بر تعیین کننده‌های سلامت را افزایش داده و بدین وسیله سلامت خود را بهبود بخشند.

وی در ادامه گفت: در این رویکرد سلامتی به عنوان هدف زندگی در نظر گرفته نمی‌شود بلکه منبعی برای زندگی روزمره است که بر منابع اجتماعی و فردی و همچنین بر توانایی‌های جسمی افراد تاکید می‌کند. از آنجا که تحقق این نگرش مثبت به سلامت مستلزم نهادینه شدن آن در بستر جامعه است.

اولیایی منش با تاکید بر این مطلب که ارتقای سلامت باید از حیطه وظایف بخش بهداشت فراتر رفته و به فرهنگ سلامت تبدیل شود گفت: فرهنگ سلامت امری فراگیر است که از توجه به سبک زندگی سالم آغاز شده و تا دستیابی به عالی‌ترین سطوح رفاه جسمی روانی اجتماعی و معنوی برای تمامی اعضای جامعه امتداد می‌یابد.

همچنین نجمه الملوک امینی رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان دبیر کارگروه ارتقای فرهنگ سلامت استان تهران به تشریح نقش سازمان‌ها. نهادهای استان در بهبود و ارتقای فرهنگ سلامت پرداخت.

وی ضمن اشاره به اهمیت توجه به ترویج فرهنگ سلامت و سواد سلامت، کانون‌های مساجد استان تهران را دارای نقش بارز و ارزشمندی در توسعه فرهنگ زندگی سالم در سطح محلات استان تهران دانست.

گفتنی است در راستای اقدامات عملی و به منظور تحقق ابعاد فرهنگی سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و ایجاد هم افزایی و همسویی میان دست اندر کاران فرهنگی با برنامه‌ها و برنامه ریزان حوزه بهداشت و سلامت و نیز با توجه به هند برنامه ارتقای فرهنگ سلامت مصوب جلسه ۸۰۰ شورای فرهنگ عمومی کشور مورخ ۱۴۰۲٫۴٫۱۳ کار گروه ارتقای فرهنگ سلامت ذیل شورای فرهنگ عمومی استان‌ها تشکیل و ریاست آن در استان‌ها با ابلاغ معاونت محترم بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به معاونین بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور سپرده شده است.