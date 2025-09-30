  1. سیاست
  2. دولت
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۲

تماس‌های تلفنی عارف برای رسیدگی به وضعیت دانشجویان مصدوم تصادف سمنان

معاون اول رئیس‌جمهور در تماس‌های جداگانه با استاندار سمنان و رئیس جمعیت هلال‌احمر دستورات لازم برای رسیدگی به وضعیت دانشجویان مصدوم حادثه تصادف رانندگی جاده سمنان ـ سرخه را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور صبح امروز در تماس‌های تلفنی جداگانه با محمدجواد کولیوند استاندار سمنان و پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر، ضمن جویا شدن از آخرین روند درمانی و امداد رسانی به حادثه دیدگان تصادف اتوبوس حامل دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه، دستورات لازم برای رسیدگی فوری و کامل به وضعیت این مصدومان را صادر کرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین ضمن تسلیت به خانواده دانشجویان که در این حادثه عزیزان خود را از دست داده‌اند و آرزوی شفای عاجل برای مصدومین این حادثه، تاکید کرد که علت بروز این سانحه هرچه سریعتر بررسی و نتیجه به اطلاع افکار عمومی رسانده شود.

