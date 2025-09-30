به گزارش خبرنگار مهر، هادی قوامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سهشنبه ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، اظهار کرد: وضعیت تأمین گوشت قرمز در کشور در شرایط فعلی اقتصادی، با چالشهای جدی مواجه شده که یکی از عوامل اصلی در این زمینه، مسئله تأمین نهادههای دامی است.
وی با اشاره به اینکه ما جمعیت قابل توجهی عشایر و دامدار در کشور داریم که تأمینکنندگان اصلی گوشت قرمز هستند، گفت: از ابتدای سال جاری بارها نسبت به وقوع خشکسالی و تبعات آن هشدار دادهایم و باید گفت که این خشکسالیها موجب کاهش شدید منابع علوفه طبیعی و در نتیجه وابستگی شدید دامداران به نهادههای دامی وارداتی مانند جو و کنسانتره شده است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی خطاب به قالیباف، گفت: تقاضا داریم یک نشست ویژه با حضور مسئولان مرتبط بهویژه از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه برگزار شود تا راهکارهای عاجل برای تأمین و توزیع مناسب نهادههای دامی بررسی شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: از سوی دیگر و با توجه به پیشبینی شرایط آبوهوایی و تداوم خشکسالی در پاییز، اگر الان تدبیر نکنیم، در ماههای آینده با بحران در بازار گوشت مرغ و سایر محصولات پروتئینی روبرو خواهیم شد.
قوامی تاکید کرد: ما معتقدیم که با برنامهریزی صحیح و همکاری دستگاهها میتوان از مسیرهایی نظیر کشت قراردادی، واردات هدفمند و تأمین ارز ترجیحی برای نهادهها، از بحران جلوگیری کرد.
