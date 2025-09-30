سه ویژگی مهم سیدالشهدای امت اسلامی

گروه سیاسی خبرگزاری مهر- یادداشت مهمان- علیرضا کمیلی فعال رسانه ای: امیدوارم این تیترهای تکراری دستمالی شده باعث نشود حاق کلام نرسد! ولی خب واژه ها واقعاً مصداق دارند در سید...

بصیرت: سید حسن نصرالله پس از یک تجربه متنوع سیاسی اجتماعی به این مقام رسید لذا درک درستی از دینامیک های لبنان و منطقه داشت. او خود تحلیلگر عمیقی بود و زبان عربی انقلاب در منطقه و جهان محسوب می‌شد و در جهاد تبیین و خصوصاً جنگ روانی علیه رژیم عالی بود. مثلاً یادم هست یکبار سر غوغایی که رژیم بخاطر موشک های نقطه زن ایجاد کرده بود خطاب به مردم ساکن اراضی اشغالی گفت شما باید به دولت خود بگویید که اتفاقاً «نقطه زن» بهتر است چون اگر دقیق نباشد ما کشته می‌شویم!

فهم جامع او تا حدی بود که برخی پرونده های عربی منطقه نیز از طرف ایران به ایشان ارجاع می شد.

فداکاری: او به خوبی درک کرده بود که پروژه خط مقاومت با آمریکا طولانی مدت است و خطرناک ترین بخش آن هم، اسراییل است که اگر فرصت تنفس پیدا کند کل منطقه را به خط خواهد کرد چنانچه در پیمان ابراهیم دیدیم.

از طرف دیگر می‌دانست ایران بمثابه یک دولت محدودیت هایی برای مواجهه مستقیم دارد لذا فداکاری حضور مستقیم در مواجهه با رژیم را به عهده گرفت و در همین راه هم جان داد.

ولایت پذیری: این دو مولفه او در واقع نتیجه ولایت پذیری او بود. این کلمات اگر بخواهند بار واقعی خود را نشان بدهند باید در مقایسه فهم بشوند. اینکه کسی در این اندازه آنطور متواضعانه به فرامین رهبری سر بنهد نشانگر شناخت خوب او از رهبر و البته ولایت پذیری اوست که در خیلی ها به بهانه فهم اجتهادی نیست!

او حتی در مساله وحدت و امور مشابه هم تمام اطرافیان خود را وادار به تغییر نگاه کرد و نهایتاً هم شهید راهی شد که همه امت گرد آن جمع شده بودند ولی کسی جرات عمل میدانی شجاعانه نداشت! البته درباره عملکرد حزب پس از طوفان الاقصی حرف هایی دارم که به وقتش خواهم گفت.