تأکید وزارت بهداشت بر حمایت همه‌جانبه از مصدومان حادثه اتوبوس سرخه

سمنان- معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اعلام حمایت کامل از دانشجویان مصدوم و خانواده‌های آسیب دیده در حادثه تلخ اتوبوس سرخه، از پیگیری رسیدگی بهینه به وضعیت این دانشجویان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حبیبی ظهر چهارشنبه در عیادت از مصدومان حادثه اتوبوس دانشجویان پیراپزشکی سرخه و حضور در بیمارستان کوثر سمنان ضمن ابراز تأسف و همدردی وقوع این حادثه و فوت دو دانشجو دختر، ابراز داشت: وزارت بهداشت در کنار خانواده جان باختگان و داغدیده این حادثه تلخ است.

وی با بیان اینکه تمامی امکانات لازم برای مصدومان حادثه به کار گرفته شده است، افزود: قطعاً وزرات بهداشت برای بهبودی هر چه زودتر مصدومان همه توان و تلاش خود را به کار خواهد بست.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با بیان اینکه رسیدگی لازم به مصدومان حادثه در حال انجام است، ابراز داشت: دستورات لازم برای پشتیبانی های لازم دانشجویی و رفاهی مصدومان صادر شده است.

حبیبی با بیان اینکه رسیدگی دانشجویان مصدوم حادثه اتوبوس سرخه به بهترین نحو انجام می شود، تصریح کرد: وضعیت این مصدومان در حالت پایدار قرار گرفته است.

وی ضمن آرزوی سلامتی و شفای هاکی برای مصدومان این حادثه دلخراش، افزود: رسیدگی جدی وزارت بهداشت بر روند درمانی دانشجویان مصدوم این سانحه مورد تاکید است.

