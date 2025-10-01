به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حبیبی ظهر چهارشنبه در عیادت از مصدومان حادثه اتوبوس دانشجویان پیراپزشکی سرخه و حضور در بیمارستان کوثر سمنان ضمن ابراز تأسف و همدردی وقوع این حادثه و فوت دو دانشجو دختر، ابراز داشت: وزارت بهداشت در کنار خانواده جان باختگان و داغدیده این حادثه تلخ است.

وی با بیان اینکه تمامی امکانات لازم برای مصدومان حادثه به کار گرفته شده است، افزود: قطعاً وزرات بهداشت برای بهبودی هر چه زودتر مصدومان همه توان و تلاش خود را به کار خواهد بست.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با بیان اینکه رسیدگی لازم به مصدومان حادثه در حال انجام است، ابراز داشت: دستورات لازم برای پشتیبانی های لازم دانشجویی و رفاهی مصدومان صادر شده است.

حبیبی با بیان اینکه رسیدگی دانشجویان مصدوم حادثه اتوبوس سرخه به بهترین نحو انجام می شود، تصریح کرد: وضعیت این مصدومان در حالت پایدار قرار گرفته است.

وی ضمن آرزوی سلامتی و شفای هاکی برای مصدومان این حادثه دلخراش، افزود: رسیدگی جدی وزارت بهداشت بر روند درمانی دانشجویان مصدوم این سانحه مورد تاکید است.