به گزارش خبرگزاری مهر، میثم اروز مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران، با بیان اینکه سال گذشته اولین تصمیم نامه بین وزارت راه و شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران و با حضور سعید اوحدی و صادق منعقد شد، گفت: در این تفاهم نامه تدابیری اندیشیده شده بود و بر اساس ماده ۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نتایج خوبی را شاهد بودیم و جلسات متعددی برگزار شد.

وی افزود: سال گذشته توانستیم مشکل تامین زمین ایثارگران در برخی استان‌ها منجمله یزد را به صفر برسانیم. امسال وزیر راه و شهرسازی نماینده ای را برای پیگیری این تفاهم نامه و پیگیری زمین ایثارگران انتخاب کردند و جلسات متعددی برگزار شد. در برخی استان ها تامین زمین با محدودیت مواجه است و به لحاظ قانونی باید اقداماتی انجام شود. در این خصوص برنامه زمان‌بندی و صورت جلسه لازم انجام شده است و پیگیری‌ها در سطح ملی و استانی در حال انجام است.

اروز با اشاره به سفرهای استانی برای تامین زمین جامعه ایثارگری گفت: در استان زنجان حضور پیدا کردیم و پس از برگزاری جلسات مقرر شد پیگیری لازم از سوی مدیرکل وزرات راه و شهرسازی و مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان انجام شود. در این استان پروژه ۲۲۴ واحدی ایثارگران تا مرحله‌ای پیشرفت داشته است. اما موضوع نقدینگی برای پیشرفت پروژه مطرح بود بر این اساس لازم بود تصمیم‌هایی گرفته شود که تصمیم‌های خوبی از جمله افزایش وام یارانه‌ای مسکن گرفته شده است که در مرحله اجرا است.

وی خاطرنشان کرد: در استان اصفهان نیز به همین منوال حضور پیدا کردیم آنجا هم شهر به شهر و مکان‌هایی که می‌توانستند به صورت واقع بینانه زمین بدهند صورت جلسه کردیم. همچنین در سفر به استان مازندران بحث جلگه‌ای، جنگلی و زمین‌های حاصلخیز کشاورزی مطرح بود که به لحاظ قانونی امکان الحاق و تغییر کاربری از سوی وزارت و راه و شهرسازی وجود ندارد اما هرچقدر ممکن بود پیگیری کردیم تا در حد قانونی تامین زمین صورت گیرد. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در چند استان از جمله گیلان، قزوین و یزد اصفهان و سایر استان‌ها حضور پیدا کردند و تفاهم‌نامه‌هایی با استانداران محترم منعقد شد که مکمل تفاهم‌نامه بین اوحدی و صادق است.

اروز گفت: مراجع مربوطه اعلام کردند استان تهران به خاطر شرایطی که دارد تامین زمین با محدودیت مواجه است اما پیگیری مستمر ادامه دارد تعداد جامعه هدف زیاد است اما دو دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت راه و شهرسازی مصمم برای حل مشکل زمین هستند.

وی افزود: استان کردستان به دلیل شرایط جغرافیایی مشکلاتی را برای تامین زمین دارند اما در یک سال گذشته شاهد اتفاقات خوبی برای تامین زمین ایثارگران بودیم. حل تامین مشکل مسکن جامعه ایثارگری از اولویت‌های رئیس بنیاد شهید و امور ایثاگران است و امیدوارم شاهد حل مشکل مسکن ایثارگران باشیم.

مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به میزان وام مسکن جامعه ایثارگری در سال ۱۴۰۴ که آیین نامه آن تصویب و تضمین نامه‌های آن از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر شده است، گفت: در روزهای آینده شاهد ارائه وام مسکن ایثارگران هستیم. رقم وام مسکن ایثارگران در شهرهای بالا یک میلیون نفر ۷۵۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۶۵۰ میلیون تومان و شهرستان‌ها ۵۰۰ میلیون تومان و روستاها ۴۰۰ میلیون تومان است.