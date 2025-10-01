  1. استانها
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷

محسن صادقی: نخبگان در حل مسایل و توسعه استان زنجان کمک کنند

زنجان- استاندار زنجان گفت: نخبگان با اندیشه و دانش خود می‌توانند نقش بسیار موثری در حل مسایل و توسعه استان ایفا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در دیدار با جمعی از نخبگان استان به مناسبت روز ملی نخبگان به برگزاری جلسات مساله محور و کارشناسی با نخبگان اشاره کرد و افزود: از مجموع نظام مسائل استان تاکنون ۲۵ مساله کلان و حیاتی در رابطه با توسعه استان شناسایی شده است.

وی اضافه کرد: نخبگان باید با توان فکری خود در یافتن راهکارهای عملی و موثر برای این مسائل مشارکت داشته باشند.

صادقی تاکید کرد: این جلسات باید به صورت موضوع‌محور و ماهانه برگزار شود تا تعامل بین نخبگان، بخش صنعت و اقتصاد استان تقویت و حلقه مفقوده میان این بخش‌ها با اندیشه‌ورزی و همکاری احیا شود.

استاندار زنجان همچنین به نقش ویژه نخبگان در برنامه‌های توسعه‌ای اشاره و خاطر نشان کرد: در برنامه پنجم توسعه، دولت توجه خاصی به حضور نخبگان در حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی داشته و تیم مدیریتی عالی استان زنجان نیز این فرصت را مغتنم شمرده است تا نخبگان بتوانند به صورت فعال در فرآیندهای تصمیم‌گیری مشارکت داشته باشند.

