۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۲

واردات ۲۳۰ هزار تنی گوشت قرمز در ۱۴۰۳ هم بازار را تنظیم نکرد

بیگدلی عضو کمیسیون کشاورزی گفت: واردات گوشت قرمز در سال ۱۴۰۳ به ۲۲۹ هزار تن رسید و رکورد ۱۰ سال گذشته را شکست.

