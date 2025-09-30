دریافت 9 MB کد خبر 6606793 https://mehrnews.com/x399Hx ۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۲ کد خبر 6606793 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۲ واردات ۲۳۰ هزار تنی گوشت قرمز در ۱۴۰۳ هم بازار را تنظیم نکرد بیگدلی عضو کمیسیون کشاورزی گفت: واردات گوشت قرمز در سال ۱۴۰۳ به ۲۲۹ هزار تن رسید و رکورد ۱۰ سال گذشته را شکست. کپی شد مطالب مرتبط برنج در دام سوءمدیریتها؛ از عملکرد جزیرهای تا احتکار مجلس جلسهای ویژه درباره تأمین و توزیع مناسب نهادههای دامی برگزار کند اصلاح زنجیره تامین گوشت قرمز در اولویت کارگروه تنظیم بازار زنجان است برچسبها کمیسیون کشاورزی دامداری گوشت قرمز اتحادیه گوشت گوسفندی تنظیم بازار واردات گوشت
