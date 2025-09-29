اصلاح زنجیره تامین گوشت قرمز در اولویت کارگروه تنظیم بازار زنجان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان نظیم عرضه و تقاضا، مدیریت نهادههای دامی و هماهنگی قیمت دام سبک و سنگین زنده با استانهای همجوار را از وظایف مهم این کارگروه عنوان کرد و افزود: کنترل قاچاق دام، نظارت بر چرخه مالی و جلوگیری از سوءاستفاده واسطهها در دستور کار قرار دارد.
وی بر لزوم استعلام قیمت گوشت قرمز از استانهای همسایه برای تعیین نرخ عرضه تأکید کرد و اظهار داشت: در فرآیند کشتارهای روزانه نباید هیچگونه افزایش قیمتی رخ دهد.
صادقی همچنین راهاندازی بازارچههای مستقیم عرضه گوشت با قیمت مناسب را اقدامی مهم در جهت کاهش هزینهها برای مردم عنوان کرد و گفت: رقابت سالم در بخش دام میتواند زمینه جذب سرمایهگذاریهای جدید در استان را فراهم کند.
استاندار زنجان قدرت خرید مردم را عامل مهمی در تنظیم بازار عنوان کرد و افزود: برآورد قیمتها باید بر اساس دادههای واقعی و به صورت کارشناسی انجام شود.
وی، همچنین بر برگزاری نشست مشترک با استانهای شمالغرب کشور به منظور بررسی دقیق دادهها و تصمیمگیری کارشناسی در این حوزه تأکید کرد.
