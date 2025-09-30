اختصاص ۵هزار هکتار زمین برای تولید انرژی خورشیدی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در اداره کل منابع طبیعی استان سمنان از تخصیص زمین به مساحت بیش از پنج هزار هکتار اراضی ملی در شهرستان‌های استان سمنان جهت احداث نیروگاه‌های خورشیدی و یک هزار و ۲۰۰ هکتار تخصیص زمین برای اجرای پنل خورشیدی به اشخاص واگذار شد خبر داد.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان بیان کرد: احداث این نیروگاه‌ها با بهره‌گیری از جدیدترین و به‌روزترین فناوری‌های صفحات خورشیدی، موجب افزایش راندمان تولید انرژی پاک شده و نقش مؤثری در توسعه پایدار استان و کشور ایفا خواهد کرد.

رهایی افزود: نیروگاه‌های خورشیدی به عنوان یکی از منابع مهم انرژی‌های تجدیدپذیر، سهم قابل توجهی در افزایش سبد انرژی کشور دارند و به کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی کمک شایانی می‌کنند. این پروژه‌ها نه تنها به تولید انرژی پاک و سالم کمک می‌کنند بلکه در جهت حفظ عرصه های منابع طبیعی و کاهش اثرات مخرب زیست‌محیطی نیز گام مهمی محسوب می‌شوند.

وی افزود: این اقدام در راستای سیاست‌های کلان دولت برای حمایت از توسعه انرژی‌های پاک و حفظ محیط زیست است و امیدوار است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، بتوان به اهداف توسعه پایدار و انرژی سبز دست یافت.